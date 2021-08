Incêndios florestais agravam situação de emergência na Grécia

Neste sábado, 7, os incêndios florestais continuam agravando a situação de emergência na Grécia e outras partes da Europa, como a Macedônia do Norte. As queimadas ocorrem devido à forte seca, consequência das mudanças climáticas e do aquecimento global acima de 1 grau Celsius desde a Revolução Industrial. Na última edição da revista VEJA, a reportagem de capa mostrou como o fenômeno afeta o Brasil, que já enfrenta a maior seca da sua história.

Na Grécia, os fortes ventos e as temperaturas elevadas contribuem para que o fogo se espalhe mais rapidamente e dificultam os combates às chamas. Já foram relatados 150 incêndios e ao todo pelo menos duas pessoas morreram, entre elas um bombeiro. Em Limni, ao norte de Atenas, onde os ventos fortes mais agravam a situação, 650 pessoas foram evacuadas pela guarda costeira, enquanto turistas e a população local tiveram de deixar Atenas, também impactadas pelos resíduos deixados na atmosfera pelas queimadas.

Países como França, Estados Unidos e Reino Unido estão enviando reforços para ajudar no combate às chamas. Na vizinha Turquia, o incêndio que durava 10 dias finalmente foi controlado na sexta-feira, 6, deixando sete mortes.