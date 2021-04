Helicóptero da Nasa fotografa rover em Marte em seu terceiro voo

No último domingo, 25, Ingenuity, o pequeno helicóptero da Nasa que foi embarcado no bojo do rover Perseverance e chegou a Marte em fevereiro, fotografou seu companheiro robótico durante seu terceiro voo. O jipe-robô pode ser visto no alto da foto à esquerda e nas imagens destacadas abaixo.

Segundo a agência espacial americana, a aeronave de 1,8 quilo de massa e que mede apenas 48 centímetros respondeu a contento o comando remoto de decolar, subir a 5 metros de altura e se distanciar 85 metros do Perseverance, retornando em seguida ao ponto de partida − no voo mais longo até o momento.

Ingenuity fez história na madrugada de 19 de abril realizando em um mundo alienígena o primeiro voo de uma aeronave fabricada pelo homem. O planeta vermelho, em seu movimento de translação em torno do sol, encontra-se agora a cerca de 300 milhões de quilômetros da Terra.