Guardar segredos pode trazer bem-estar, diz estudo

O ser humano é um animal social, conhecido por evoluir e se organizar, em partes, com base no compartilhamento de informações. Apesar disso, um estudo divulgado nesta segunda-feira, 13, revela que guardar segredos pode ser uma boa maneira de melhorar o bem-estar.

O estudo, publicado no periódico científico Journal of Personality and Social Psychology, realizou diversos experimentos com 2500 indivíduos. Os resultados mostraram que pessoas que mantinham boas notícias para si ou que estavam aguardando para compartilhar com alguém reportavam se sentirem mais energizadas, o que geralmente está associado a se sentir bem.

A pesquisa também mostrou que as pessoas costumam guardar notícias boas apenas por desejo pessoal ou porque querem compartilhar num momento mais oportuno. Esse bem estar, no entanto, só é experimentado por pessoas que estão mantendo segredo propositalmente. Em contraste, aqueles que estavam impossibilitados, por uma razão externa, de compartilhar as boas notícias não reportaram se sentir tão energizados.

“As pessoas não medem esforços para orquestrar a revelação de um segredo positivo para torná-lo ainda mais emocionante. Este tipo de surpresa pode ser intensamente agradável, mas o momento da surpresa é o que passa mais rápido”, afirma Michael Slepian, professor na Universidade de Columbia e autor do artigo, em comunicado. “Ter tempo extra, alguns dias, semanas, ou até mais do que isso, para imaginar a alegre surpresa no rosto de outra pessoa nos permite mais tempo com este momento emocionante, mesmo que apenas em nossas próprias mentes.”

O mesmo não acontece com as más notícias. Enquanto a sensação de ter algo bom acontecendo privadamente ou a expectativa de compartilhar com alguém amado por trazer alegria, manter notícias ruins para si pode ser pesado e cansativo, com consequências negativas sobre a saúde mental, apontam pesquisas.

Aproveitar o máximo das boas novas, portanto, pode ser o caminho. “Embora os segredos negativos sejam muito mais comuns do que os segredos positivos, algumas das ocasiões mais alegres da vida começam como segredos, incluindo propostas secretas de casamento, gravidez, presentes surpresa e notícias emocionantes”, diz Slepian.