Groenlândia era área florestal antes da Era do Gelo, aponta estudo

No ano de 1966, cientistas do exército dos Estados Unidos perfuraram quase 1,5 quilômetro de gelo na porção noroeste da Groenlândia e retiraram um tubo de terra de 5 metros de comprimento do fundo. Em 2017, esse sedimento, até então perdido em um freezer, foi redescoberto.

Dois anos mais tarde, Andrew Christ, pesquisador da Universidade de Vermont analisou a amostra em um microscópio e encontrou, em vez da areia e rochas que esperava, galhos e folhas. Isso sugere que, antes da Era do Gelo que transformou a região em um deserto congelado, a área de onde a amostra foi retirada era uma paisagem verde, talvez até mesmo uma floresta.

De acordo com o estudo posteriormente liderado por Christ e realizado por cientistas internacionais, a maior parte, se não a integridade, da Groenlândia era livre de gelo durante os últimos milhões de anos, talvez até as últimas centenas de milênios.

Entender a formação de uma região gélida como a analisada pode ajudar a comunidade científica a compreender e prever como a área reagirá ao aquecimento global nos próximos anos. A pesquisa foi publicada no último dia 15 no periódico científico Proceedings of the National Academy of Sciences.