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Ciência

Nobel anuncia aumento do prêmio em dinheiro dado aos laureados

Entrega da honraria sueca acontece no começo de outubro

Por Amanda Capuano Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 set 2026, 11h36 | Atualizado em 18 set 2026, 12h05
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Medalha do Nobel foi concedida apenas 42 vezes para mulheres em 121 premiações -  (Foto: Nobel Prize/ Wikimedia Commons/Reprodução)
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A Fundação Nobel anunciou nesta sexta-feira, 18, o aumento do prêmio em dinheiro dado aos vencedores da honraria. A partir deste ano, os aclamados com o Nobel receberão 12 milhões de coroas suecas (6,2 milhões de reais), um milhão de coroas a mais do que o prêmio distribuído nos últimos três anos.

“Este ano celebramos o 125º aniversário do Prêmio Nobel e, por ocasião desta comemoração, temos o prazer de poder aumentar o valor do prêmio em um milhão de coroas”, afirmou em um comunicado a diretora da Fundação Nobel, Hanna Stjärne. “Ao aumentar a dotação do prêmio, preservamos a relevância de longo prazo do Nobel e garantimos que a parte econômica da distinção mantenha seu valor com o passar do tempo”, acrescentou.

Este ano, a semana do Nobel começa no dia 5 de outubro, com o anúncio do prêmio de Medicina, seguido pelos de Física, Química, Literatura e Paz nos dias seguintes. O prêmio de Economia encerra a premiação em 12 de outubro.

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(Com AFP)

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