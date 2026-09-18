Nobel anuncia aumento do prêmio em dinheiro dado aos laureados

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A Fundação Nobel anunciou o aumento do prêmio em dinheiro para 12 milhões de coroas suecas (6,2 milhões de reais) a partir deste ano. O acréscimo de um milhão de coroas celebra o 125º aniversário do Prêmio Nobel, visando preservar sua relevância e garantir o valor econômico da distinção ao longo do tempo. A semana do Nobel começa em 5 de outubro.

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A Fundação Nobel anunciou nesta sexta-feira, 18, o aumento do prêmio em dinheiro dado aos vencedores da honraria. A partir deste ano, os aclamados com o Nobel receberão 12 milhões de coroas suecas (6,2 milhões de reais), um milhão de coroas a mais do que o prêmio distribuído nos últimos três anos.

“Este ano celebramos o 125º aniversário do Prêmio Nobel e, por ocasião desta comemoração, temos o prazer de poder aumentar o valor do prêmio em um milhão de coroas”, afirmou em um comunicado a diretora da Fundação Nobel, Hanna Stjärne. “Ao aumentar a dotação do prêmio, preservamos a relevância de longo prazo do Nobel e garantimos que a parte econômica da distinção mantenha seu valor com o passar do tempo”, acrescentou.

Este ano, a semana do Nobel começa no dia 5 de outubro, com o anúncio do prêmio de Medicina, seguido pelos de Física, Química, Literatura e Paz nos dias seguintes. O prêmio de Economia encerra a premiação em 12 de outubro.

(Com AFP)