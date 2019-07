Foto mostra instante em que baleia-jubarte quase engole leão-marinho

Na semana passada, um momento único da natureza foi capturado em fotografia: uma baleia-jubarte foi flagrada quase engolindo um leão-marinho. O evento aconteceu quando a jubarte – espécie que tem entre 12 e 16 metros – se alimentava de um cardume de anchovas e, acidentalmente, capturou o outro animal, que não teve tempo suficiente para sair do caminho antes de ir parar dentro da grande boca.

O registro foi feito em 22 de julho por Chase Dekker, biólogo e fotógrafo americano. Na ocasião, ele observava baleias em um barco na Baía de Monterey, na Califórnia. “Estávamos vendo elas se alimentarem por um bom tempo e então, finalmente, vi o evento – que chamo de evento único na vida – e ainda não consigo acreditar. Quando a baleia subiu, tive uma fração de segundo para entender que o leão-marinho estava no topo da baleia e para fotografar a sequência”, explicou ele ao programa de rádio Newsbeat, da rede BBC.

Apesar do susto, o leão-marinho saiu ileso. De acordo com Dekker, a baleia-jubarte manteve a boca aberta por cerca de 15 segundos, permitindo uma fuga segura. O especialista esclarece que geralmente o mamífero leva menos de cinco segundos para comer, mas, neste caso, houve um pouco mais de tempo.

Por que o leão marinho não foi comido?

Apesar do tamanho gigantesco, as jubartes comem peixes pequenos e crustáceos. Ou seja, o leão-marinho não é parte do cardápio. Além disso, elas não têm dentes e se alimentam por um processo de filtração, usando uma série de placas de queratina na boca. Isso significa que o leão marinho não sofreu nem mesmo uma mordida. “A baleia nunca fechou suas mandíbulas ao redor do leão-marinho, então ele não se machucou. Ficou muito assustado, tenho certeza, mas não teve dano”, contou Dekker.

Segundo ele, incidentes deste tipo não são raros, já que predadores marinhos, baleias, leões-marinhos, golfinhos e tubarões, costumam caçar o mesmo cardume de peixes. Então, pode acontecer de um animal maior cair, acidentalmente, na boca de uma baleia. Mas não há motivos para preocupação – da parte deles, pelo menos – porque o esôfago do mamífero é relativamente pequeno e, portanto, não seria capaz de engolir o animal.

Observação de baleias

Quando a BBC conversou com Dekker, ele estava a caminho de Tonga, na Oceania, levando consigo um grupo para nadar com baleias-jubarte. O biólogo garante que não há riscos de qualquer pessoa ter um destino semelhante ao do leão-marinho. “Nós nadamos com as jubartes, mas, como é uma região de reprodução, não estão lá para se alimentar. Quase nunca abrem a boca enquanto estão lá”, explicou.

Apesar disso, ele fica alerta, pois existem outros perigos no contato muito próximo com o animal. “No ano passado, tivemos alguns encontros nos quais as baleias quase pularam em cima da gente. O perigo é quando saltam para fora da água”, disse.