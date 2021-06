Fóssil de crânio encontrado na China pode ser de nova espécie

Menos de dois dias depois que cientistas israelenses revelaram ter localizado restos mortais de um ancestral que compartilha características dos neandertais e de hominídeos mais antigos, outro grupo de pesquisadores anunciou que um crânio fossilizado com pelo menos 140 000 anos é uma nova espécie de humano. Chamaram a nova espécie de Homo longi e deram a ela o apelido de Homem-Dragão, devido à região do Rio Dragão, no nordeste da China, onde o fóssil foi descoberto.

A descoberta que pode mudar as percepções dominantes de como nossa espécie, Homo sapiens, evoluiu. As informações sobre o achado foram publicadas nesta sexta-feira, 25, na revista The Innovation e mostram três estudos coordenados pela Academia de Ciências da China e do Museu de História Natural de Londres.

O crânio pertencia a um homem adulto que tinha um cérebro enorme, sobrancelhas enormes, olhos profundos e nariz bulboso. Ele permaneceu escondido em um poço abandonado por 85 anos, depois que um operário o encontrou em um canteiro de obras na China.

Segundo os cientistas, o Homem-Dragão pode ser o “parente mais próximo” do Homo sapiens, ocupando o lugar que era do Homo neanderthalensis – o neandertal – na cadeia da evolução humana. Eles ainda não descartam que as três espécies possam ter convivido no mesmo período de tempo.

“É um dos fósseis de crânio humano mais completos do mundo, porque reserva muitos detalhes morfológicos que são imprescindíveis para entender a evolução do Homo genus e a origem do Homo sapiens“, disse Qiang Li, um dos autores, à revista científica.

Ainda segundo os pesquisadores, as características são, à primeira vista, muito semelhantes aos homens modernos, mas tem alguns detalhes diferentes como uma boca muito mais larga, órbitas oculares maiores e quase quadradas e dentes grandes. Eles acreditam que o crânio pertenceu a um exemplar do sexo masculino, de cerca de 50 anos.