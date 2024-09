Forte encontrado no País de Gales revela tensão entre romanos e tribo local

Imagine pedalar por uma estrada rural, apenas para descobrir que ela pode esconder segredos de um dos mais importantes impérios da história. Pois foi precisamente isso que aconteceu com o arqueólogo Mark Merrony, um professor da Universidade de Oxford, que recentemente desenterrou o que se acredita ser um enorme forte romano sob terras agrícolas em Pembrokeshire, no sudoeste do País de Gales. Esta revelação pode mudar o que se conhece sobre a história da região, sugerindo relações muito mais tensas entre os romanos e a população nativa do que se pressupunha anteriormente.

O arqueólogo vinha investigando há alguns anos o que acreditava ser uma estrada romana, no entanto as edificações escondidas sob o manto de grama e terra se tornaram uma grata surpresa. As suspeitas de Merrony surgiram a partir de uma conversa com um fazendeiro local, que relatou dificuldades de cultivo devido à presença de quantidades excessivas de ardósia e pedras, um possível indicativo de que algo significativo podia estar enterrado ali.As escavações revelaram um forte que, segundo Merrony, mede aproximadamente 185 por 155 metros e inclui vários edifícios. Acredita-se que o forte date de algum momento entre os séculos I e III d.C. e esteja estrategicamente posicionado em uma encosta, oferecendo uma vista privilegiada do vale do rio abaixo.

A arquitetura do local apresenta as características clássicas de um forte romano, incluindo um formato de “carta de baralho” com cantos arredondados e uma estrutura cercada por barrancos e valas. “Houve uma época em que havia fileiras de edifícios, incluindo uma casa de comandante, um bloco administrativo, um bloco de quartéis, um celeiro e uma guarnição para 500 homens”, explicou Merrony.

Entre os artefatos encontrados, destaca-se um pedaço de ardósia, possivelmente parte de um telhado romano. Na área inferior, ele encontrou uma linha cinzelada, onde a peça teria sido encaixada com outras telhas. Além do forte principal, havia um possível forte em miniatura, conectado ao maior por um limite que poderia ter funcionado como um aqueduto.

O achado é surpreendente, pois a região foi habitada por uma tribo indígena conhecida como Celtic Demetae, que se acreditava ter uma relação pacífica com os romanos. No entanto, essa nova descoberta sugere o contrário. “Eles eram considerados pró-romanos, mas agora não acho que isso seja verdade. Os romanos estavam atingindo essa área com punho de ferro”, afirmou Merrony.

Essa não é a primeira descoberta do arqueólogo no País de Gales. Em anos anteriores, ele já havia encontrado vilas romanas e uma estrada romana em diferentes partes do país. O próximo passo, deve ser a realização de um levantamento geofísico e escavações adicionais para confirmar a descoberta.