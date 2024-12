Físico Rogério de Cerqueira Leite morre aos 93 anos, em São Paulo

Rogério de Cerqueira Leite, um dos mais proeminentes físicos brasileiros, morreu neste domingo, 1º, aos 93 anos, em Campinas, São Paulo, onde estava internado no Hospital Centro Médico. Sua carreira foi marcada por contribuições significativas à ciência e à educação no Brasil, sendo amplamente reconhecido por seu papel na pesquisa e na formação de novos cientistas.

Nascido em 14 de julho de 1931, Leite formou-se em Engenharia Eletrônica e Computação pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) e obteve seu doutorado em Física de Sólidos pela Universidade de Paris (Sorbonne). Entre 1962 e 1970, trabalhou como pesquisador nos Laboratórios Bell, nos Estados Unidos, onde iniciou sua trajetória na pesquisa científica.

Leite lecionou em diversas instituições renomadas, incluindo o ITA e a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), onde foi professor titular e se tornou Professor Emérito. Ele foi diretor dos Institutos de Física e Artes da Unicamp e coordenador geral das faculdades.

Uma das contribuições mais significativas de Leite foi sua atuação no Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais (CNPEM), onde foi presidente de honra e ex-diretor geral. Ele desempenhou um papel crucial na criação da primeira fonte de luz síncrotron do Hemisfério Sul, que resultou no Laboratório Nacional de Luz Síncrotron (LNLS). Sob sua liderança, o CNPEM se tornou um centro vital para a pesquisa em várias áreas, incluindo biociências, nanotecnologia e ciência do bioetanol.

Leite também idealizou a Escola de Ciência do CNPEM, promovendo um modelo educacional inovador que integrava diferentes disciplinas. Sua visão para o CNPEM incluía a capacitação científica no Brasil e a promoção da colaboração entre academia e indústria.

Ao longo de sua vida, recebeu diversas honrarias, incluindo a Comenda da Ordem Nacional do Mérito da França e a Ordem Nacional do Mérito Científico na Classe de Grã-Cruz. Ele foi membro ativo do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia e participou da formulação de políticas científicas no Brasil.

Sua morte foi amplamente lamentada pela comunidade científica. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva destacou que Leite foi fundamental para o desenvolvimento da pesquisa no Brasil, afirmando que seu legado continuará a inspirar futuras gerações.

A integra da mensagem publicada por Lula nas suas redes sociais: “Rogério Cerqueira Leite foi um dos nossos maiores cientistas e um dos principais responsáveis pelo desenvolvimento da pesquisa e avanços da ciência no Brasil. Engenheiro e físico, contribuiu ensinando, pesquisando e criando departamentos e centros de pesquisa em diversas universidades brasileiras, em especial na Unicamp. Foi fundamental para a criação do Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, o CNPEM. Teve forte atuação também na formatação e defesa das políticas para ciência e na defesa da democracia, de um estado forte e a favor da justiça social em nosso país. Em 93 anos de vida deixou contribuições em tantas áreas, que seu legado continuará dando frutos e não será esquecido. Meus sentimentos aos familiares, amigos, alunos e admiradores de Rogério Cequeira Leite. Rogério Cerqueira Leite deixa um impacto duradouro na ciência brasileira. Seu compromisso com a educação, pesquisa e desenvolvimento tecnológico moldou não apenas o campo da física, mas também a forma como a ciência é praticada no Brasil”.

