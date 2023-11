Fim de semana será marcado por queda de temperatura no Sudeste

A última semana foi marcada pelo tempo quente em todo o Brasil, com temperaturas acima da média em todo o Sudeste e Centro-Oeste, atingindo também parte do Paraná e o sul da Amazônia. Nos próximos dias, no entanto, esse cenário deve mudar. Uma frente fria que se aproxima pelo litoral da Região Sudeste, no próximo sábado, 18, deve abaixar as temperaturas temporariamente e aumentar o risco de temporais.

A capital de São Paulo, que registrou 37,7 graus centígrados na última segunda-feira, recorde de temperatura do ano e o 2º dia mais quente em oito décadas, verá a temperatura cair 13 graus entre sábado e domingo, com máxima de 25 graus na véspera de feriado. O calor volta a ganhar força na terça-feira 21. O calor também deve dar trégua no Rio, no Espírito Santo e em parte de Minas Gerais.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Mato Grosso do Sul, São Paulo, o sul de Minas Gerais e o Rio de Janeiro podem ter rajadas de vento de até 100 quilômetros por hora e queda de granizo ao longo do fim de semana. Parte dos paulistas, mineiros e fluminenses devem presenciar acumulados de até 80 milímetros em 24 horas.

A Defesa Civil paulista emitiu um alerta para tempestades e rajadas de vento intensas em todo o estado durante o fim de semana. As últimas tempestades trouxeram graves transtornos para a Grande São Paulo. No feriado de Finados, 2,1 milhões de pessoas ficaram sem energia elétrica em decorrência das chuvas e, nesta quinta-feira, 16, 290 mil outras voltaram a registrar interrupção no fornecimento. A demora no restabelecimento da conexão gerou embate entre a Enel e a prefeitura municipal. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, chegou a dizer que teria pedido o cancelamento do contrato com a concessionária.

O Sul também está em alerta para as tempestades. Desde o último dia 10, temporais vêm ganhando força no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina e, de acordo com o Inmet, as chuvas fortes devem se manter pelo menos até o próximo domingo.

