Filhote de ave de rapina nasce com assistência de veterinários no Zoo de SP

Um filhote de harpia (Harpia harpyja) nasceu no Zoológico de São Paulo no fim de julho, após 54 dias de incubação artificial. Com 78,6 gramas ao nascer, o animal é o quarto exemplar da espécie reproduzido pela instituição nos últimos três anos.

Cerca de três dias após o início da eclosão, a equipe técnica decidiu intervir para ajudar o filhote a sair do ovo — procedimento que a equipe comparou a uma cesárea. A bióloga-chefe do setor de aves, Fernanda Guida, conduziu a operação: removeu partes da casca de forma gradual, umedeceu a membrana interna e verificou a presença de ramificações venosas antes de retirar o animal.

“Monitoramos todo o desenvolvimento do embrião desde o primeiro dia de incubação artificial”, disse Guida, por meio de comunicado. “O processo de eclosão começa quando a harpia rompe a câmara de ar dentro do ovo e, cerca de dois dias depois, inicia a abertura da casca. A partir desse momento, acompanhamos atentamente sua evolução até a eclosão completa. Neste caso, percebemos que o filhote não avançava na quebra da casca e sua vocalização estava cada vez mais fraca. Ao abrir parte da casca, constatei que ele já estava pronto para nascer e, então, prossegui com a assistência até retirá-lo completamente do ovo.”

Após o procedimento, a equipe limpou a região umbilical do filhote e fez a primeira pesagem. O animal foi levado à Unidade de Tratamento Animal (UTA), onde deve permanecer por cerca de 30 dias em ambiente com temperatura controlada. A primeira alimentação ocorreu cerca de 15 horas após o nascimento, oferecida diretamente no bico pela bióloga responsável. Segundo a equipe técnica, o filhote apresenta desenvolvimento saudável e segue sob acompanhamento.

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Uma das maiores aves de rapina

A harpia é uma das maiores aves de rapina do mundo, grupo de espécies que caçam outros animais para se alimentar. Garras fortes e afiadas, bico curvo e visão aguçada favorecem a captura de presas. O animal pode alcançar dois metros de envergadura e pesar até nove quilos; as fêmeas são maiores que os machos. Na natureza, alimenta-se principalmente de mamíferos, como preguiças e primatas.

A espécie ocorre do sul do México ao leste da Colômbia e ao nordeste da Argentina, e o Brasil concentra mais da metade de sua área de distribuição. Classificada como Vulnerável pela União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN), a harpia deixou, em 2026, a Lista Nacional Oficial de Espécies da Fauna Ameaçada de Extinção.

Serviço

Confira os valores da campanha do mês de agosto:

Zoológico de São Paulo – ingresso avulso por R$ 99,90.

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Jardim Botânico – ingresso avulso por R$ 39,90.

Simba Safari – ingresso avulso por R$ 99,90.

Combo com cinco atrações – Zoo SP, Jardim Botânico, Simba Safari, Mundo Dino e Acqua Zoo – de R$379,50 por R$179,90.

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No mês de agosto, os pais entram de graça acompanhados de um pagante.

Funcionamento dos parques:

Aberto de segunda à sexta-feira das 9h às 17h (entrada até às 16h), e aos sábados, domingo e feriados das 8h30 às 18h (entrada até às 17h);

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Compra de ingressos – Zoo SP e Simba Safari

Endereços: Zoológico de São Paulo: Av. Miguel Estéfano, 4241 – Água Funda.

Jardim Botânico de São Paulo: Av. Miguel Estéfano, 3031 – Água Funda.