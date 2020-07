Fenômeno astronômico raro poderá ser visto no Brasil neste domingo

Um fenômeno raro poderá ser observado nos céus no Brasil no início da manhã deste domingo 26. Por uma coincidência de órbitas, os cinco planetas visíveis a olho nu – Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno – poderão ser vistos em um mesmo momento. Algo assim só voltará a acontecer em junho de 2022.

O fenômeno vem ocorrendo desde meados de julho e só vai durar mais alguns dias, segundo os astrônomos. Portanto, a manhã deste domingo pode representar uma das últimas oportunidades de observar o alinhamento.

Segundo o o professor do Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC) e coordenador do projeto Astro&Física, Marcelo Schappo, a observação dos planetas só é possível cerca de uma hora e meia antes de o Sol nascer. “O horário exato varia de acordo com a localidade. A melhor referência é antes do nascer do Sol, porque a luminosidade acaba ocultando a luz refletida pelos planetas”, diz ele.

Segundo o professor, a coincidência das cinco órbitas visíveis deve acabar já no início da semana. Para localizar os astros no céu, Schappo sugere que, primeiro, se busque identificar Júpiter, por ser o maior planeta. “Ele estará a Oeste, próximo ao horizonte. Logo ao lado estará Saturno. Seguindo uma linha imaginária será possível ver, a meia altura do céu”, explica. “Marte é um pontinho brilhante levemente avermelhado. Mais adiante, um pouco abaixo das Três Marias, que é uma constelação bastante conhecida dos brasileiros, estará Vênus; e mais a Leste, Mercúrio.

Continua após a publicidade

Para facilitar a observação, cientistas sugerem locais escuros e com horizontes livres, já que alguns planetas estarão no extremo Oeste e outros ao extremo Leste. Além disso, as condições climáticas são fundamentais. “Não pode ter morro nem prédios. Vale também torcer para que o dia não esteja nublado”, diz Schappo.

Alguns aplicativos móveis podem facilitar a localização do planeta tanto via computador (neste caso o programa Stellarium, que simula o céu do dia selecionado), como pelo smartphone, por meio do app Google Skymap. “Esses aplicativos servirão também para a observação de planetas individualmente, independentemente de alinhamentos, de forma a estender essa experiência a outras oportunidades. Afinal há quase sempre planetas aparecendo em nosso céu noturno”, complementa o especialista.

Como será a disposição dos planetas

Júpiter: um ponto bem brilhante a oeste.

Saturno: brilho menos intenso, logo acima de Júpiter.

Continua após a publicidade

Marte: ponto avermelhado à meia-altura no céu.

Vênus: ponto brilhante abaixo e à esquerda das Três Marias.

Mercúrio: aparece à leste no horizonte, quando Júpiter e Saturno estiverem se pondo.

(Com Agência Brasil)