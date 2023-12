Fêmea grávida de espécie rara de tubarão é encontrada nas Filipinas

Um animal estranho e dócil ocupa as águas profundas do oceano. Conhecido pela sua boca larga e circular, o tubarão-boca-grande é muito raramente encontrado por seres humanos. Moradores das Filipinas, no entanto, tiveram a sorte de se deparar com um desses animais – e algo tornou esse evento ainda mais excepcional: a fêmea estava grávida.

O caso ocorreu em 14 de novembro, na província de Aurora, quando o animal de 5,6 metros de comprimento e uma boca que media 1,3 metros foi encontrado atolado na areia. A fêmea estava acompanhada por um filhote e carregava outros seis em seu ventre.

O que esse evento traz de novidade?

Uma fêmea grávida dessa espécie nunca foi encontrada anteriormente e, por isso, o fenômeno é um prato cheio para os cientistas. Entre as principais descobertas está o fato de que o tubarão-boca-grande é oviviparo – ou seja, os filhotes se desenvolvem em ovos e eclodem dentro do útero da fêmea, que posteriormente os dá à luz.

A raridade é inerente a essa espécie. Apesar de estar entre os maiores tubarões do oceano, foi visto apenas cerca de 60 vezes desde a sua descoberta, em 1976 – as Filipinas são o segundo lugar com mais registros, depois apenas de Taiwan. Curiosamente, a maioria dos encontros se dão porque esses animais são estranhamente atraídos por redes de pesca, onde ficam presos e são capturados.

Continua após a publicidade

O número de indivíduos ou o status de conservação são desconhecidos. Isso acontece porque, mesmo que subam a superfície eventualmente, costumam passar a maior parte do tempo no oceano profundo, a até 4600 metros de profundidade, onde filtram a água para se alimentar.

Até agora, muitos especialistas acreditavam que o animal se desenvolvia no útero da mãe independentemente de uma placenta e que, durante esse período, se alimentavam de óvulos não fecundados. O encontro não apenas revelou que o animal é ovivíparo, mas também sugeriu que gera muito menos filhotes que os outros tubarões, cujas proles podem chegar às centenas.

O que acontece agora?

Os animais foram resgatados pelo Museu Nacional das Filipinas. Tanto a mãe, quanto os filhotes estão sendo submetidos a necrópsia e serão preservados para estudo e exibição. O exame vai ajudar na compreensão da causa da morte e poderá elucidar mais detalhes sobre os hábitos e a fisiologia desta espécie tão pouco conhecida.