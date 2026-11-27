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Cientistas exploraram a isolada serra do Aracá, no norte do Amazonas, e identificaram dezenas de espécies potencialmente inéditas para a ciência, entre lagartos, anfíbios e plantas. A missão nas montanhas revela a fascinante e pouco conhecida biodiversidade de altitude da floresta amazônica.

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Uma expedição científica na serra do Aracá, no norte do Amazonas, identificou dezenas de espécies potencialmente desconhecidas pela ciência. Durante 19 dias de trabalho na área de difícil acesso, 16 pesquisadores coletaram milhares de espécimes de animais, plantas e insetos. A missão, realizada em setembro, buscava ampliar o conhecimento sobre a biodiversidade escondida das regiões de altitude da Amazônia.

Localizada próximo à fronteira com a Venezuela, a serra é cercada por montanhas e só pode ser alcançada com o auxílio de helicópteros. Com financiamento da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp) e apoio do Exército, os cientistas montaram um acampamento a 1.260 metros de altitude. Entre os resultados preliminares da expedição Tulu-Tuloi estão cinco possíveis novas espécies de lagartos, uma de cobra e dez de anfíbios.

O levantamento também reuniu cerca de cem pequenos mamíferos, entre roedores, marsupiais e morcegos, que representam aproximadamente 20 espécies. Os pesquisadores coletaram ainda 200 aves de 80 espécies, entre 7 mil e 11 mil insetos e 400 exemplares de plantas, que deram origem a cerca de 2 mil amostras para herbários. Parte do material vegetal também pode corresponder a espécies ainda não descritas.

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Líder da expedição, o herpetólogo Miguel Trefaut Rodrigues, professor do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo (USP), relatou à Revista Pesquisa Fapesp que a equipe encontrava organismos desconhecidos com frequência. Além da captura de animais e da coleta de plantas, os pesquisadores retiraram amostras de água e solo para identificar vestígios de material genético por meio da técnica de DNA ambiental. O método permite detectar espécies mesmo quando elas não são observadas diretamente.

Outras análises devem ajudar a compreender a história natural da região. Amostras de sangue serão usadas em estudos sobre parasitas, enquanto colunas de solo e sedimentos permitirão reconstruir mudanças na vegetação ao longo de milhares de anos, por meio de grãos de pólen e esporos preservados. O material será distribuído entre diferentes instituições de pesquisa, e sua análise completa pode levar décadas.

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Cenário diferente

Ao contrário das áreas de floresta densa frequentemente associadas à Amazônia, a serra do Aracá apresenta campos abertos, arbustos e terrenos alagadiços. O ambiente abriga espécies adaptadas a regiões de altitude, algumas delas endêmicas, que não são encontradas em outras partes da floresta. A expedição integra uma série de levantamentos científicos em áreas elevadas da Amazônia: os anteriores ocorreram no pico da Neblina, em 2017, e na serra do Imeri, em 2022.

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Os pesquisadores trabalham com a hipótese de que essas montanhas sejam remanescentes de um antigo platô que se desgastou ao longo de milhões de anos, o que deu origem a vales profundos e isolou diferentes populações de animais e plantas. Esse processo pode explicar semelhanças entre espécies encontradas em montanhas separadas por extensas áreas de floresta baixa. A equipe pretende retornar à serra do Aracá para investigar áreas acima dos 2 mil metros de altitude, que não puderam ser alcançadas nesta expedição devido à presença de nuvens e às condições climáticas.