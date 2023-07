Ex-militar americano garante que EUA têm restos de Ovnis

Uma das audiências públicas mais esperadas do Congresso dos Estados Unidos aconteceu nesta quarta-feira, 26. O major aposentado David Grusch testemunhou perante um subcomitê de supervisão da Câmara sobre “fenômenos aéreos não identificados” (UAPs, na sigla em inglês), que é o termo oficial que o governo americano usa em vez do tradicional OVNIs. Segundo Grusch, Washington está escondendo um programa secreto que recupera e faz engenharia reversa de objetos voadores não identificados. Ele falou que o governo possui restos desses veículos, além de restos mortais de pilotos supostamente “não humanos” — mas nunca os viu. O Pentágono negou.

Nos últimos anos, democratas e republicanos americanos pressionaram por mais pesquisas sobre o assunto devido a preocupações de que avistamentos observados por pilotos possam estar ligados a adversários dos EUA. Grusch disse que foi solicitado em 2019 pelo chefe de uma força-tarefa do governo sobre UAPs a identificar todos os programas altamente secretos relacionados à missão. Na época, ele foi destacado para o National Reconnaissance Office, a agência que opera os satélites espiões do país.

Questionado se o governo dos EUA tinha informações sobre vida extraterrestre, Grusch disse que os EUA provavelmente estão cientes da atividade “não humana” desde a década de 1930. Grusch diz que se tornou um denunciante do governo após sua descoberta e enfrentou retaliação por se apresentar. Ele se recusou a ser mais específico sobre as táticas de retaliação, citando uma investigação em andamento.

O Pentágono negou as alegações de Grusch de encobrimento. Em um comunicado, a porta-voz do Departamento de Defesa, Sue Gough, disse que os investigadores não descobriram “nenhuma informação verificável para substanciar as alegações de que quaisquer programas relativos à posse ou engenharia reversa de materiais extraterrestres tenham existido no passado ou existam atualmente”. A declaração não abordou OVNIs que não são suspeitos de serem objetos extraterrestres.

