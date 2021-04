Estudos buscam investigar efeito do ano silencioso de pandemia nos oceanos

Pesquisadores de todo o mundo têm se esforçado para analisar os efeitos do ano de pandemia nos oceanos. Embora tenha causado extremo sofrimento na terra, a atual crise de saúde produziu um ano de relativo silêncio nos mares, cujo impacto ainda é desconhecido.

Alguns desses cientistas têm como objetivo escutar o ambiente marítimo antes, durante e depois de períodos de lockdown e compará-los. Eles já identificaram 200 microfones colocados debaixo d’água para captar sons e ajudar a entender suas consequências para a vida marítima.

Outra meta dos pesquisadores é entender como décadas de crescente barulho no oceano afetou a vida das plantas, animais e micro-organismos que habitam os mares. Segundo os cientistas, há muito que se aprender ouvindo o som do oceano. Além disso, pode ser muito mais fácil diminuir o volume dos barulhos que o homem produz nos mares do que, por exemplo, reduzir a poluição ou desacelerar a mudança climática.