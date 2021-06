Estudo: Terminais de ônibus trazem grande risco de contágio por Covid

Uma nova pesquisa da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) Pernambuco revelou que os locais que representam os maiores riscos em termos de contaminação pelo coronavírus são os terminais de ônibus e os arredores de hospitais. O estudo, que ainda não foi publicado oficialmente, se baseou na coleta de amostras de superfícies de diversas partes de Recife para identificar a presença do SARS-CoV-2.

De acordo com os pesquisadores, 400 amostras foram coletadas, com foco nas superfícies que costumam ser tocadas com frequência (como maçanetas, interruptores ou catracas). Seis categorias de locais foram inspecionadas: terminais, unidades de saúde, parques, mercados, praias e centros de distribuição de alimentos.

De todas as amostras, em 97 foi constatada a presença do coronavírus. Entre elas, 48,7% haviam sido recolhidas em terminais integrados de ônibus, onde os pontos com maior probabilidade de contaminação foram os terminais de autoatendimento e os corrimões. As unidades de saúde e os parques públicos ficaram em segundo e terceiro lugar, com 26,8% e 14,4%, respectivamente.

É importante destacar que nenhum dos vírus encontrados estava ativo no momento da análise laboratorial. Contudo, é provável que eles estivessem ativos em algum momento naqueles locais.