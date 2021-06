Estudo sugere presença do coronavírus nos Estados Unidos em 2019

Uma nova pesquisa baseada em testes de anticorpos encontrou evidências de que o coronovírus circulava pelos Estados Unidos já em dezembro de 2019, sendo que o primeiro caso confirmado de Covid-19 no país foi anunciado no dia 21 de janeiro de 2020. O estudo foi publicado no periódico científico Clinical Infectious Diseases.

Ao longo da pesquisa, especialistas analisaram mais de 24 mil amostras de sangue coletadas nos Estados Unidos entre o começo de janeiro e meados de março do ano passado. O empreendimento, coordenado pelos Institutos Nacionais de Saúde do país, tem como objetivo coletar e analisar dados sobre a saúde dos habitantes dos EUA.

Os primeiros testes de coronavírus positivados foram registrados nos estados de Illinois e Massachusetts nos dias 7 e 8 de janeiro, indicando que o SARS-CoV-2 estava presente nessas regiões no fim de dezembro. No total, foram encontrados sete participantes que haviam contraído o vírus antes dos primeiros relatos oficiais da doença nesses locais.

É importante destacar que, como os exames feitos se baseiam na identificação de anticorpos e não do coronavírus propriamente dito, a precisão da pesquisa não é de 100%. Existe, por exemplo, a possibilidade de que todos os testes tenham sido falsos positivos, embora a chance seja baixa.