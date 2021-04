País registra 1ª morte por reinfecção de Covid com variantes brasileiras

Um estudo publicado na plataforma Research Square na última terça-feira, 20, e ainda não revisado relata o caso de um paciente brasileiro de 39 anos que faleceu após se infectar duas vezes com diferentes variantes de Covid-19. O caso ocorreu em Campo Bom, no Rio Grande do Sul.

No final de novembro de 2020, o homem contraiu a cepa de Manaus (P1) e não apresentou sintomas. Cerca de três meses depois, ele foi infectado com a variante P2, do Rio de Janeiro. O segundo episódio se mostrou muito mais grave, com a presença de diversos sintomas e terminando em intubação.

No dia 19 de março, ele morreu. Trata-se do primeiro caso confirmado no Brasil de morte por reinfecção pelo novo coronavírus. De acordo com o artigo, o paciente possuía comorbidades, como doença cardiovascular crônica e diabetes.