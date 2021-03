Estudo: pandemia de Covid-19 quase não aconteceu

Um novo artigo científico publicado na renomada revista Science indicou que a pandemia poderia nunca ter acontecido. Além disso, os pesquisadores constataram ainda que o primeiro contágio pelo novo coronavírus tenha ocorrido, no máximo, em outubro de 2019.

De acordo com os cientistas, uma tempestade perfeita foi necessária para que a atual crise de saúde pública tenha sido iniciada. Os dois fatores cuja conjunção foi responsável pelo começo da pandemia foram a má sorte e a superlotação do mercado de frutos do mar de Huanan, em Wuhan (onde, teoricamente, tudo teve início).

Assim, nesse mercado, o vírus teria encontrado o local perfeito para ser transmitido entre grandes quantidades de pessoas. Juntando o azar do desenvolvimento do coronavírus com a superlotação da feira, fica fácil entender o contágio. Consequentemente, pode ser possível que muitos vírus com potencial de pandemia surjam todos os anos — apenas não em áreas lotadas o suficiente para que sua disseminação seja significativa.

Ao longo do estudo, os pesquisadores criaram também modelos de computador para investigar como e precisamente quando o vírus se espalhou no final de 2019. Como resultado das técnicas de datação molecular empregadas, foi concluído que outubro foi o mês em que a pandemia se iniciou. O trabalho apontou ainda que foi na província chinesa de Hubei que o coronavírus surgiu.