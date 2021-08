Estudo: Nozes podem aumentar expectativa de vida

Uma nova pesquisa, realizada por cientistas da Universidade Harvard (EUA), revelou que consumir nozes com regularidade pode resultar no aumento da expectativa de vida entre adultos de idade mais avançada. O estudo foi publicado no periódico científico Nutrients.

Os pesquisadores analisaram dados de aproximadamente 93 mil pessoas de 63 anos, acompanhadas por duas décadas e monitoradas em relação aos seus hábitos e atividades físicas por elas praticadas.

O levantamento indicou que o consumo de cinco ou mais porções semanais de nozes (equivalentes a aproximadamente 28 gramas ou mais) está ligado a uma queda de 25% no risco de morte por doenças cardiovasculares. Em comparação com pessoas que não incluem nozes em suas dietas, aqueles que têm o costume de comê-las apresentaram, em média, expectativas de vida 1,3 ano maior.

De acordo com a pesquisa, até mesmo indivíduos que não consomem nozes com muita frequência podem se beneficiar. O risco de morte registrado era 13% menor entre pessoas que comem o alimento de duas a quatro vezes por semana. Já para indivíduos com dietas pobres, a ingestão de meia porção diária culminou na queda do risco de morte.