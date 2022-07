Estudo mostra que rodovias federais sob concessão são mais seguras

No Brasil, as rodovias sob gestão pública são mais perigosas do que as rodovias sob gestão privada. Esta é a principal conclusão de um estudo realizado recentemente pela Fundação Dom Cabral (FDC), que analisou 264.196 acidentes de trânsito registrados entre 2018 e 2021 em rodovias federais pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). Os pesquisadores trabalharam com índices e pesos para evitar distorções resultantes da diferença entre os modelos de gerenciamento, já que apenas 13,7% da malha federal estão nas mãos de concessionárias. Foram considerados apenas trechos com alto volume de tráfego.

Em números absolutos, os percentuais de acidentes nos conjuntos de rodovias concedidas e sob gestão pública são bem próximos, de 43,4% e de 56,6%, respectivamente. Quando são considerados índices que ponderam o volume de tráfego médio do trecho de ocorrência (Taxas de Acidentes), a diferença aumenta: 79,7% (públicas) e 20,3% (concedidas). Quando se leva em conta a gravidade dos acidentes (Taxa de Severidade), o intervalo aumenta: 80,4% (públicas) e 19,6% (concedidas).

No Brasil, o Rio Grande do Sul e o Paraná apresentam as maiores taxas de acidentes e taxas de severidade das ocorrências . Os dois estados se destacam de um segundo bloco composto por Minas Gerais, Santa Catarina e Rio de Janeiro. Entre as rodovias federais, a BR 101 e BR 116 ocupam as primeiras posições, tanto em números absolutos de acidentes quanto nas taxas de acidentes e de severidade. Ainda assim, os pesquisadores ressaltam que, quando se isola os acidentes graves, os trechos das vias públicas têm os índices mais altos.

O estudo mostra que há necessidade de se criar fontes alternativas de financiamento para a manutenção e a melhoria das rodovias sob gestão direta do governo federal. Um dos responsáveis pelo levantamento, o professor Paulo Resende, da Fundação Dom Cabral, diz que isso não significa abrir mão completamente da participação federal no gerenciamento das estradas. “É preciso pensar fora da caixa”, disse ele a Veja, após a apresentar os dados. “Talvez pensando em títulos públicos ou outro modelo mais sustentável. A presença do estado, no entanto, continua necessária em lugares que não são atrativos para a iniciativa privada.”

