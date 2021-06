Estudo: Maoris podem ter descoberto a Antártica muito antes do Ocidente

Uma nova pesquisa da Universidade de Otago, na Nova Zelândia, revelou que os maori, povo indígena do país, podem ter sido os primeiros a descobrir a Antártica. Os especialistas se basearam em literatura e histórias contadas oralmente para propor sua hipóteses.

De acordo com o artigo publicado por eles no periódico científico Journal of the Royal Society of New Zealand, existem relatos muito antigos de jornadas realizadas pelos maori e por povos da Polinésia até o extremo sul do planeta. Acredita-se que algumas dessas histórias, eternizadas pela tradição oral, vêm do século VII.

Segundo os relatos analisados pelos especialistas, o primeiro homem a viajar até a Antártica teria sido o explorador polinésio Hui Te Rangiora, mais de mil anos atrás. Os contos trazem descrições de montanhas altíssimas sem vegetação (o que os pesquisadores acreditam ser icebergs) e de alguns animais marinhos.

Atualmente, considera-se que os exploradores Fabian Gottlieb von Bellingshausen e Mikhail Lazarev foram os primeiros a descobrirem o continente antártico, na década de 1820. O novo estudo, porém, sugere que os povos maori podem ter vislumbrado a Antártica muito antes, mesmo com meios muito menos eficazes do que os viajantes europeus.