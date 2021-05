Estudo: Mais de 60% dos brasileiros estão sedentários na pandemia

De acordo com um levantamento realizado pela Fiocruz em parceria com a Unicamp e a UFMG, mais da metade dos brasileiros não está se exercitando durante a pandemia. O estudo foi conduzido em 2020 com mais de 44 mil participantes — 62% dos quais deixaram de fazer todo e qualquer tipo de atividade física na pandemia.

Uma das descobertas da pesquisa foi que o tempo de tela cresceu muito no período analisado. O brasileiro passou uma hora e vinte minutos a mais em frente à televisão em comparação com o período anterior a 2020, além de uma hora e meia a mais no computador.

Somada às muitas horas passadas sentado, em função do home office, a falta de exercícios físicos pode ser bastante prejudicial à saúde, aumentando as chances de desenvolvimento de doenças cardiovasculares, por exemplo. Além disso, alguns estudos apontam que o sedentarismo pode estar relacionado a casos mais severos de Covid-19.

Assim, é importante tentar reservar algum tempo durante o dia para as atividades físicas, que podem ajudar ainda na postura e no bem-estar geral durante esses tempos de incerteza. Cuidar da mente e do corpo é essencial para o equilíbrio e para a satisfação em anos tão difíceis quanto 2020 e 2021.