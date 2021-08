Estudo: Heterossexuais ainda ganham mais do que LGBTs

Uma pesquisa recentemente publicada no periódico científico Journal of Population Economics revelou que, em média, pessoas heterossexuais recebem salários 6,8% maiores do que LGBTs. O estudo foi realizado em 24 países, entre eles Estados Unidos, Austrália e algumas nações da União Europeia.

O levantamento indicou que a diferença entre os pagamentos varia de acordo com a orientação sexual. Homens bissexuais, por exemplo, ganham 10,3% menos do que suas contrapartes heterossexuais, enquanto mulheres bissexuais recebem salários 5,1% do que mulheres heterossexuais.

Segundo o economista Nick Drydakis, autor do levantamento, a persistência da distinção salarial de acordo com a orientação sexual “representa uma causa para preocupação”.

O estudo revela que, embora diversos países do Ocidente tenham investido na igualdade e na promoção dos direitos humanos ao longo dos últimos anos, a discriminação contra pessoas LGBT prevalece e penetra inclusive na economia, servindo para perpetuar o preconceito.