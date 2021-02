Estudo: falar ao telefone por 10 minutos pode diminuir a solidão

Uma nova pesquisa, publicada no periódico científico JAMA Psychiatry, revelou que manter conversas curtas por telefone algumas vezes por semana pode ajudar a diminuir a sensação de solidão. O estudo foi publicado no último dia 24.

Ao longo da pesquisa, metade dos 240 participantes recebeu ligações breves durante um mês. Como resultado, eles afirmaram se sentir, em média, 20% menos solitários do que os participantes que não receberam ligações.

Além disso, as pessoas que conversaram ao telefone registraram quedas nos sentimentos de ansiedade e depressão.

De acordo com os pesquisadores, o estudo aponta para a importância de se manter contato regular com parentes e amigos próximos, ainda que apenas por telefone. Em tempos de pandemia, em que a sensação de solidão pode parecer maior do que nunca, esse tipo de contato ganha importância renovada, a qual a pesquisa ajuda a comprovar.