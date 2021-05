Estudo: Brasil pode ter 4 milhões de pessoas com Alzheimer em 2050

Uma pesquisa inédita revelou que cerca de quatro milhões de brasileiros podem ser diagnosticados com o mal de Alzheimer em 2050, mais do que triplicando o número atual de pacientes. Trata-se do primeiro levantamento feito para analisar o perfil socioeconômico, comportamental e clínico de pacientes acometidos pela doença no Brasil.

Os pesquisadores se basearam nos dados coletados pelo Estudo Longitudinal da Saúde dos Idosos Brasileiros, realizado entre 2015 e 2016 com mais de 9 mil adultos de 50 anos ou mais. As informações foram posteriormente cruzadas com as projeções de expectativa de vida.

É importante lembrar que, ao menos por enquanto, não há cura para o mal de Alzheimer. De acordo com o Serviço Nacional de Saúde britânico, algumas das medidas de prevenção contra a doença são evitar fumar, diminuir a solidão, exercitar-se por 150 minutos semanais e manter-se mentalmente ativo.