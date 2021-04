Estudo: Alzheimer triplica chances de morte por Covid-19

De acordo com uma nova pesquisa coordenada pela USP e pela UFRJ, pacientes de Alzheimer têm chances até três vezes maiores de morrerem por Covid-19. A conclusão é de um artigo publicado na revista científica Alzheimer’s & Dementia: The Journal of the Alzheimer’s Association.

Foram analisados diagnósticos positivos, hospitalizações e mortes por infecção pelo novo coronavírus em quase 13 mil pacientes acima de 65 anos. O estudo mostrou ainda que essas pessoas, quando acima dos 80 anos, são até seis vezes mais suscetíveis ao novo coronavírus. Assim, indivíduos com Alzheimer e demência têm riscos muito maiores de serem infectados do que pessoas saudáveis.

Segundo o Ministério da Saúde, mais de 1,2 milhão de brasileiros sofrem do mal de Alzheimer, abrangendo mais de 30% da população acima dos 85 anos. No mundo, são mais de 44 milhões de pacientes com a doença.