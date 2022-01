Estudo: Algoritmo prevê chances de sobrevivência à Covid-19

Um novo artigo, publicado no periódico científico PLOS Digital Health Journal, relata um estudo em que se descobriu que algoritmos de machine learning podem ser usados para prever as chances de uma pessoa gravemente infectada pelo coronavírus sobreviver a ele. A pesquisa leva em conta a análise de proteínas do plasma sanguíneo para estabelecer a probabilidade do indivíduo resistir à Covid-19.

Os cientistas investigaram os níveis de 321 proteínas presentes no sangue coletado de 50 pacientes em 349 momentos no total. O trabalho foi realizado na Alemanha e na Áustria.

Ao final do estudo, 15 pacientes faleceram aproximadamente 28 dias após a internação, em média. Para os que sobreviveram, o tempo no hospital foi, em média, de 63 dias.

Com base nesses dados, os pesquisadores identificaram um total de 14 proteínas cujos níveis caminharam em direções opostas quando se comparava quem morreu e quem não.

Inserindo os dados em máquinas com algoritmos criados por eles mesmos, os cientistas conseguiram, em um novo grupo de participantes, prever 5 das 5 mortes decorrentes de Covid-19 e identificar 18 entre os 19 pacientes que sobreviveram.

A conclusão foi de que, caso o estudo seja validado com base em análises feitas em grupos maiores, a pesquisa pode ser útil na detecção dos indivíduos com maiores riscos de morte. Além disso, seria possível testar se a mudança do tratamento pode ser eficaz a ponto de mudar as probabilidades a favor de um paciente, por exemplo.