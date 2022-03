Estudo: Adoçantes artificiais aumentam as chances de câncer

Um novo estudo publicado no periódico científico PLOS Medicine revelou que pode haver uma ligação entre o consumo de adoçantes artificiais e o desenvolvimento de câncer. A pesquisa levou em conta a participação de mais de cem mil voluntários ao longo de dez anos.

Os principais adoçantes analisados pelos cientistas foram o aspartame e o acesulfame-K, ambos muito comuns em refrigerantes e bebidas do tipo. Os tipos de câncer mais comuns associados à ingestão dessas substâncias foram o câncer de mama e aqueles ligados à obesidade.

Produtos que contêm aspartame e acesulfame-K são extremamente comuns, apesar da existência de trabalhos científicos que sugerem a presença de malefícios por eles causados. Organizações como o Instituto Nacional do Câncer dos Estados Unidos e o Cancer Research do Reino Unido negam que adoçantes artificiais levem ao desenvolvimento de câncer.

Ao longo da pesquisa, em que os participantes enviavam aos especialistas registros de tudo que consumiam, refrigerantes representavam mais de 50% dos adoçantes ingeridos, enquanto iogurtes e queijos representavam 8% e sachês de adoçante, 29%. Como resultado, foi concluído que as pessoas que consumiam as maiores quantidades de adoçante possuíam chances 13% maiores de apresentar algum tipo de câncer do que os indivíduos que não ingeriam a substância.