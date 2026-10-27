🔥 A Black Friday começou! Garanta 4 Revistas Impressas + Digital Premium pelo menor preço do ano e aproveite!

APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2026

Eleito
PT - 13 Lula 51,79% 64.256.232 VOTOS
PL - 22 Flavio Bolsonaro 48,21% 59.826.041 VOTOS
Presidente
100,00%
Eleito
PP - 11 Mailza Assis 66,21% 272.635 VOTOS
REPUBLICANOS - 10 Alan Rick 33,79% 139.108 VOTOS
GOVERNADOR - AC
100,00%
Eleito
PSD - 55 Omar Aziz 61,42% 1.273.975 VOTOS
PL - 22 Professora Maria Do Carmo 38,58% 800.328 VOTOS
GOVERNADOR - AM
100,00%
Eleito
PP - 11 Celina Leão 57,18% 987.142 VOTOS
PT - 13 Leandro Grass 42,82% 739.130 VOTOS
GOVERNADOR - DF
100,00%
Eleito
REPUBLICANOS - 10 Lorenzo Pazolini 52,17% 1.151.818 VOTOS
MDB - 15 Ricardo Ferraço 47,83% 1.056.119 VOTOS
GOVERNADOR - ES
100,00%
Eleito
PT - 13 Cadu De Lula 50,77% 1.073.024 VOTOS
UNIÃO - 44 Allyson 49,23% 1.040.399 VOTOS
GOVERNADOR - RN
100,00%
Eleito
PSDB - 45 Vicentinho Júnior 64,52% 562.083 VOTOS
UNIÃO - 44 Professora Dorinha 35,48% 309.076 VOTOS
GOVERNADOR - TO
100,00%
PLATAFORMA ESPECIAL

Mapa interativo: Descubra como a sua cidade votou

EXPLORAR →
Ciência

Estudante mexicana cria extintor que apaga chamas com frequência do som; assista ao vídeo

Projeto surgiu após Karime Venegas assistir vídeos em que canhões sônicos apagavam chamas

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 27 out 2026, 18h10 | Atualizado em 27 out 2026, 18h11
Mulher de camiseta branca e calça jeans, com uma bolsa transversal, segura um extintor de incêndio vermelho e se aproxima de uma pequena chama no chão, em um ambiente externo com fumaça e plantas ao fundo
 (YouTube/Reprodução)
Continua após publicidade
Estudante mexicana cria extintor que apaga chamas com frequência do som; assista ao vídeo Priorize VEJA no Google

Na Indonésia, uma estudante mexicana ganhou o ouro na Feira Internacional de Ciência e Invenções com um projeto inusitado: um extintor de incêndio que não utiliza a espuma, mas sim ondas sonoras para apagar o fogo. A estudante Ángela Karime Venegas Hernández, de 17 anos, contou à imprensa internacional que a ideia surgiu quando viu vídeos na internet de um canhão sônico que apagava chamas. 

A ferramenta criada por Karime se chama Vortex Tech, e ganhou projeção internacional durante a feira, que ocorreu entre os dias 14 e 16 de outubro na Indonésia. Venegas estuda no Centro de Estudios Tecnológicos, Industriales y de Servicios (CETis) 78 de Altamira, uma rede de institutos públicos de educação que oferece carreiras técnicas, criada em 1968.

No Instagram, a estudante afirmou que “ganhar essa medalha de ouro representa muito mais que um reconhecimento, é o resultado de nunca pararmos, de acreditar em nossas ideias e de trabalhar para convertê-las em realidade”. O texto acompanha fotos da jovem celebrando a premiação. 

Siga

O extintor acústico funciona com uma bateria de 12 volts, um gerador de frequências, uma buzina, um balde que funciona como canhão e um amplificador. A ferramenta gera uma frequência baixa de 30 hertz, a buzina transforma a frequência em ondas acústicas e empurra até a saída do canhão, o que provoca uma turbulência com o ar e interrompe o oxigênio que alimenta a combustão.

Continua após a publicidade

O desenvolvimento do Vortex Tech levou cerca de um ano e passou por cinco protótipos. Segundo Venegas, a ideia era comprovar que o princípio físico poderia apagar uma vela, hipótese inspirada no funcionamento de outros canhões sônicos. O primeiro modelo conseguiu extinguir a chama com dificuldade após dois meses de trabalho. A estudante atribui parte dos resultados ao orientador do projeto e tio, José Arturo Hernández Muñoz, a quem agradeceu pela dedicação e paciência.

Continua após a publicidade

O interesse de Venegas pela ciência surgiu no segundo semestre do ensino médio, durante o curso de eletrônica. O desenvolvimento do Vortex Tech despertou seu interesse pela área e a fez considerar uma carreira na engenharia, embora ainda esteja indecisa entre eletrônica e mecatrônica. A vontade de participar de feiras científicas também foi motivada pelas experiências do tio, que já atuou como participante, orientador e avaliador em eventos internacionais.

Continua após a publicidade
Publicidade
TAGS:
ciência
Estudantes
Prêmios
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Superinteressante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).