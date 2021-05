Estação meteorológica mais alta do Ocidente é instalada perto de vulcão

A National Geographic, em parceria com a Rolex, anunciou com exclusividade a VEJA a instalação da estação meteorológica mais alta dos hemisférios sul e ocidental. A 6505 metros de altura e parte da campanha Perpetual Planet Expeditions, a estação foi estabelecida logo abaixo do cume do vulcão Tupungato, na zona central do Chile.

A ideia do projeto é explorar os ambientes mais extremos do planeta por meio da aliança entre conhecimento científico e tecnologia de ponta. O principal objetivo é revelar novos dados sobre os impactos da mudança climática em ecossistemas essenciais para a vida na Terra.

A porção central do Chile vem enfrentando, desde 2010, a seca mais longa registrada nos arquivos modernos, compilados a partir de 1915. Com a nova estação, serão coletadas informações meteorológicas em tempo real, ajudando a comunidade científica internacional e o governo chileno a repensar e aperfeiçoar a gestão de recursos hídricos.

“A parte mais difícil para mim foi escalar o último quilômetro, principalmente entre 6 200 e 6 500 metros”, conta Baker Perry, explorador da National Geographic e colíder da expedição, a VEJA. “O dia da subida é sempre difícil, e partimos do acampamento às 02:30 da manhã em um frio terrível de -20 ° C, retornando à tarde. Estávamos muito exaustos.” Perry foi também membro da expedição ao Monte Everest responsável pela instalação da estação meteorológica mais alta do mundo.

“Foi uma expedição verdadeiramente histórica realizada entre a National Geographic e o governo do Chile para conhecer o mais importante reservatório de água que possui essa região dos Andes e que abastece mais de 6 milhões de pessoas”, define Armando Vega, fotógrafo que acompanhou a campanha. “Foi desafiador, enriquecedor e gratificante.”