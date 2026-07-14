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Ciência

Esqueleto de T-Rex quebra recorde de fóssil mais caro vendido em um leilão

Valor de arremate é de cerca de 50 milhões de dólares

Por Gabriel Bussolotti Silveira 14 jul 2026, 13h19 | Atualizado em 14 jul 2026, 13h38
O Gus, o esqueleto de Tyrannosaurus rex
O Gus, o esqueleto de Tyrannosaurus rex (TIMOTHY A. CLARY/AFP)
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Esqueleto de T-Rex quebra recorde de fóssil mais caro vendido em um leilão Priorizar nos meus resultados Google

Um esqueleto de Tyrannosaurus rex foi vendido por 50,13 milhões de dólares durante leilão em Nova Iorque, nesta terça-feira, 14. O negócio foi organizado pela Sotheby’s, a mais antiga casa de leilões do mundo, e bateu o recorde de fóssil mais caro já vendido.

O Gus, apelido do vestígio de dinossauro, possui cerca de 67 milhões de anos e foi encontrado na Formação de Hell Creek, um cemitério geológico que se estende pelos estados de Montana, Wyoming e das Dakotas. Seu nome é uma homenagem a Gary “Gus” Licking, um pecuarista do condado de Harding, Dakota do Sul, que era dono do terreno de onde o fóssil provém. Em Hell Creek, foram encontrados os primeiros esqueletos de T. rex no ano de 1902.

O T. rex que foi leiloado possui 1,6 metros de comprimento e 3,8 metros de altura, com um crânio de 1,37 metro. Essas dimensões tornam Gus um dos maiores vestígios de sua espécie já encontrados, segundo a Sotheby’s.

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Além disso, o fóssil inclui 183 ossos, o que significa 61% de sua formação óssea e 75% a 80% em termos de massa. Por conta disso, o esqueleto leiloado nesta terça-feira é também um dos mais completos já conhecidos. Gus perde apenas para Stan – um T. rex comprado em 2020 por 31,8 milhões de dólares com 70% dos ossos – e Sue, o primeiro fóssil de dinossauro já vendido em leilão, em 1997.

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O antigo recorde de valor pertencia a Apex, um Estegossauro comprado em 2024 pelo bilionário Ken Griffin por 44,6 milhões de dólares durante um leilão. Atualmente, o fóssil está no Museu de História Natural de Nova York emprestado pelo seu dono.

A estimativa de venda para Gus era de 20 a 30 milhões de dólares, porém o valor ultrapassou o esperado. O lance de 50,13 milhões de dólares foi feito por telefone. A identidade do comprador ainda é desconhecida e não se sabe o que ele fará com o fóssil.

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