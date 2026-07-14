Esqueleto de T-Rex quebra recorde de fóssil mais caro vendido em um leilão
Valor de arremate é de cerca de 50 milhões de dólares
Um esqueleto de Tyrannosaurus rex foi vendido por 50,13 milhões de dólares durante leilão em Nova Iorque, nesta terça-feira, 14. O negócio foi organizado pela Sotheby’s, a mais antiga casa de leilões do mundo, e bateu o recorde de fóssil mais caro já vendido.
O Gus, apelido do vestígio de dinossauro, possui cerca de 67 milhões de anos e foi encontrado na Formação de Hell Creek, um cemitério geológico que se estende pelos estados de Montana, Wyoming e das Dakotas. Seu nome é uma homenagem a Gary “Gus” Licking, um pecuarista do condado de Harding, Dakota do Sul, que era dono do terreno de onde o fóssil provém. Em Hell Creek, foram encontrados os primeiros esqueletos de T. rex no ano de 1902.
O T. rex que foi leiloado possui 1,6 metros de comprimento e 3,8 metros de altura, com um crânio de 1,37 metro. Essas dimensões tornam Gus um dos maiores vestígios de sua espécie já encontrados, segundo a Sotheby’s.
Além disso, o fóssil inclui 183 ossos, o que significa 61% de sua formação óssea e 75% a 80% em termos de massa. Por conta disso, o esqueleto leiloado nesta terça-feira é também um dos mais completos já conhecidos. Gus perde apenas para Stan – um T. rex comprado em 2020 por 31,8 milhões de dólares com 70% dos ossos – e Sue, o primeiro fóssil de dinossauro já vendido em leilão, em 1997.
O antigo recorde de valor pertencia a Apex, um Estegossauro comprado em 2024 pelo bilionário Ken Griffin por 44,6 milhões de dólares durante um leilão. Atualmente, o fóssil está no Museu de História Natural de Nova York emprestado pelo seu dono.
A estimativa de venda para Gus era de 20 a 30 milhões de dólares, porém o valor ultrapassou o esperado. O lance de 50,13 milhões de dólares foi feito por telefone. A identidade do comprador ainda é desconhecida e não se sabe o que ele fará com o fóssil.