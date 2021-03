Espécie recém-descoberta recebe nome da primeira-ministra neozelandesa

Um novo grilo-gigante que foi descoberto recentemente recebeu o nome de Hemiandrus jacinda em homenagem à primeira-ministra da Nova Zelândia, Jacinda Ardern. O nome foi escolhido graças a supostas semelhanças entre traços do animal e características de Jacinda.

Primeiramente, o grilo é avermelhado, e o vermelho é a cor do partido trabalhista neozelandês, ao qual a primeira-ministra pertence. Além disso, o inseto possui membros longos — assim como a política, de acordo com os cientistas envolvidos na denominação do animal.

Segundo os porta-vozes de Jacinda, ela ficou sabendo da homenagem e se sentiu honrada. Além do grilo, um besouro, um líquen e uma espécie de formiga já haviam recebido seu nome.