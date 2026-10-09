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Ciência

Entenda por que nuvem de gelo gigante em Marte surge e desaparece diariamente; veja imagens

Chamada de Nuvem Alongada de Arsia Mons (AMEC), a formação tem quase o dobro do tamanho do Reino Unido

Por Lorenzo Souza Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 out 2026, 18h21 | Atualizado em 9 out 2026, 19h21
Superfície de Marte em tons de laranja e marrom, com uma nuvem branca alongada e escura por baixo, estendendo-se horizontalmente sobre crateras e formações circulares. O céu é preto
A nuvem pode ser vista a longas distâncias (ESA/DLR/FU Berlin (Reconhecimento a: J. Cowart)/Divulgação)
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Na superfície de Marte, uma nuvem formada por gelo aparece com 1. 800 quilômetros de extensão e, após alguns meses, some até reaparecer, de forma sazonal. Uma pesquisa recente da Nature Geoscience investigou a fundo a física por trás da nuvem que intriga tanto os cientistas que até ganhou um nome próprio: Nuvem Alongada de Arsia Mons (AMEC).

O estudo foi produzido por pesquisadores franceses do Laboratoire de Météorologie Dynamique (em português, “Laboratório de Meteorologia Dinâmica”) e usou o Mars Express (“Expresso de Marte”) da Agência Espacial Europeia (ESA), missão não tripulada na qual a espaçonave orbita o planeta vermelho e fotografa sua superfície desde 2004.

Em Marte, toda primavera e verão contam com a presença da AMEC, considerada a nuvem mais “visualmente impactante” do planeta. Ela surge a partir do vulcão de Arsia Mons, a mais de 20 km de altura, e tem um ciclo completo de vida (nascimento, crescimento e morte) todos os dias. O tamanho da nuvem alcança quase o dobro de todo o Reino Unido e resiste a esse ciclo de nascimento e morte por vários meses.

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Superfície marciana em tons de laranja e marrom, com uma nuvem branca alongada e brilhante à esquerda, projetando uma sombra escura sobre a paisagem árida. À direita, uma cratera circular se destaca no terreno, com relevos e texturas que sugerem dunas ou formações rochosas.
Foto aproximada da nuvem sobre a superfície de Marte (ESA/DLR/FU Berlin/Getty Images)
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A AMEC foi descoberta pela primeira vez pelo Mars Express em 2018. Com a análise de anos dos pesquisadores, foi possível identificar que ela é uma nuvem orográfica, muito comum também no planeta Terra. Esse tipo de nuvem se forma quando o vento passa pela topografia complexa de formações geológicas como vulcões e montanhas.

O problema principal com a nuvem exótica está em como ela é analisada da Terra. Pesquisadores já tentavam recriar a nuvem em simulações de computador, mas, em todos os casos, ela falhava em agir da mesma forma que a AMEC em Marte. O trunfo da vitória para a ciência aconteceu quando os cientistas adicionaram aos cálculos conceitos físicos que eram vistos como teóricos e que não aconteceriam na natureza.

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Como a nuvem se forma

Na Terra, nuvens similares podem se formar quando o ar úmido esfria e o vapor de água se condensa em gotículas ou cristais de gelo. O processo requer que outras partículas estejam suspensas na atmosfera, para que o vapor se prenda a elas, como sal, pólen, fuligem e poeira. No caso da AMEC, em Marte, os pesquisadores acreditam que a nuvem não se prende a nada para se formar.

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“O vapor de água se transforma, de forma direta, em partículas de gelo na nuvem, sem qualquer intermédio. É quase como se partículas de água se formassem no meio de uma sala, em vez de nas janelas. Chamamos isso de nucleação homogênea, e nunca vimos isso acontecer dentro de uma atmosfera. É inesperado”, explica Jorge Hernández-Bernal, autor principal do estudo.

De acordo com o estudo, a passagem do vento pelo vulcão de Arsia Mons faz com que uma “onda” levante uma grande quantidade de partículas úmidas de ar quilômetros acima em poucos minutos. Essa movimentação faz com que a atmosfera seja resfriada rapidamente, o que leva a temperatura a cair até 30 graus em apenas dez minutos e também faz com que os níveis de umidade explodam. A partir disso, o vapor de água congela de forma espontânea e se transforma em partículas de nuvens, o que forma a AMEC.

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