Ler Resumo





A SpaceX obteve aval para lançar até 1 milhão de satélites voltados à inteligência artificial. O ambicioso projeto Starmind, porém, acende o alerta de cientistas sobre a poluição visual do céu noturno e o aumento vertiginoso do lixo espacial. Entenda os impactos para a astronomia.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

O céu noturno pode ganhar milhares de novos pontos luminosos caso a SpaceX, de Elon Musk, coloque até 1 milhão de satélites em órbita. Autorizada nesta quarta-feira, 26, pela Comissão Federal de Comunicações dos Estados Unidos (FCC), a constelação Starmind pretende dar suporte a centros de processamento de inteligência artificial no espaço. Cientistas alertam que a iniciativa pode dificultar a observação de estrelas e outros objetos celestes.

Parte dos equipamentos deverá operar em órbitas sincronizadas com o Sol, nas quais permanece iluminada mesmo quando o céu está escuro na superfície terrestre. Assim, os satélites podem aparecer como pontos brilhantes e deixar rastros em imagens captadas por telescópios. À agência Reuters, simulações feitas pelo professor Shane Ross, da Universidade Virginia Tech, mostram faixas de equipamentos atravessando grandes áreas do firmamento, em quantidade potencialmente superior à de estrelas visíveis a olho nu.

Os impactos podem atingir também a pesquisa astronômica. A Sociedade Americana de Astronomia afirma que a constelação ameaça comprometer observações científicas e investimentos em instalações de pesquisa. A passagem dos equipamentos diante dos telescópios pode prejudicar imagens e dificultar a identificação de objetos distantes. A FCC, porém, rejeitou novas exigências para proteger a astronomia óptica e considerou suficiente o compromisso da SpaceX de coordenar suas atividades com a Fundação Nacional de Ciências dos Estados Unidos.

A expansão também pode aumentar o volume de lixo espacial na órbita baixa da Terra, região já ocupada por satélites e fragmentos de equipamentos antigos. Segundo a Agência Espacial Europeia, havia mais de 231 milhões de detritos com dimensões entre 1 milímetro e 10 centímetros em órbita em 1º de fevereiro. Uma taxa de falha de apenas 1% na nova constelação poderia deixar milhares de satélites inutilizados a cada ano, elevando o risco de colisões.

Continua após a publicidade

A SpaceX afirma que seus equipamentos terão sistemas de propulsão para evitar choques e serão retirados de órbita ao fim da vida útil, por meio de reentradas controladas sobre os oceanos. A implantação, porém, será gradual: a empresa deverá lançar o primeiro satélite até novembro de 2033, colocar metade da constelação em órbita até 2038 e concluir o projeto até 2040. A companhia já opera a Starlink, rede que reúne pouco mais de 11 mil satélites.