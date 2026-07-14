Entenda o efeito no céu gerado pelo foguete de Elon Musk

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Um fotógrafo brasileiro registrou o incrível “efeito água-viva” no céu da Flórida após o lançamento do foguete Falcon 9 da SpaceX. O fenômeno ocorre quando gases do escape são iluminados pelo Sol, criando uma nuvem colorida. O Falcon 9, famoso por sua reutilização, levava satélites Starlink.

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Após o lançamento de foguete da SpaceX – empresa do bilionário Elon Musk – na Flórida, Estados Unidos, um efeito incomum foi visto no céu na última quinta-feira, 9. Um fotógrafo brasileiro acompanhou o evento e conseguiu registrar o fenômeno que deixou a madrugada colorida.

O foguete lançado foi o Falcon 9, operado em missões comerciais, governamentais e científicas. O veículo “é o primeiro foguete reutilizável de classe orbital do mundo”, de acordo com a SpaceX. Seus propulsores, após o lançamento, retornam à base e podem ser utilizados novamente em outros projetos. Por conta disso, as missões ficam mais baratas, o que tornou o foguete conhecido pela alta frequência de lançamentos – ele já concluiu 663 missões, 617 pousos e 582 voos de retorno, segundo a empresa de Musk.

O Falcon 9 transporta tanto cargas úteis quanto pessoas. No lançamento da última quinta-feira, o veículo levava satélites para a órbita da Terra com o objetivo de ampliar a cobertura de internet da Starlink. Mas o que chamou a atenção não foi o foguete, mas o efeito que ele produziu no céu conhecido como “água-viva”. A nuvem brilhante e colorida que lembra o animal aquático é gerada quando os gases do escapamento do foguete são iluminados pelo Sol no espaço. Esse fenômeno pode ser visto a quilômetros de distância, porém somente se estiver de noite no momento do lançamento.

Como o evento foi realizado de madrugada, o fotógrafo brasileiro Jay Castro, 58, conseguiu registrá-lo. A foto foi tirada às 5h24 (horário da Flórida) com com uma GoPro em time lapse e as imagens foram divulgadas no canal Space Orbit, de Pedro Pallotta. Castro é natural de Santos, no litoral de São Paulo, mas mora nos Estados Unidos desde a década de 1990.

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Por conta da técnica da fotografia, é possível ver na mesma imagem o nascer da Lua, o lançamento do foguete e o efeito que lembra uma água-viva.