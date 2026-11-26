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O Zoológico de São Paulo registrou o primeiro nascimento de uma ararinha-azul em um zoológico brasileiro. Batizada de Hope, a filhote representa um marco crucial para salvar da extinção a espécie desaparecida da natureza desde 2000. Saiba como funciona o ambicioso projeto de conservação.

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Uma ararinha-azul nasceu no último dia 18 de outubro no Zoológico de São Paulo. O caso é o primeiro registro de reprodução da espécie em um zoológico brasileiro. A fêmea, chamada de Hope, faz parte de um programa nacional coordenado pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), que tem como objetivo ampliar a população da ave e criar condições para sua futura reintrodução na natureza. A espécie está extinta em seu habitat natural desde o ano 2000.

A recuperação da ararinha-azul é um dos desafios da conservação da biodiversidade brasileira. Originária da região de Curaçá, no sertão da Bahia, a ave desapareceu da natureza após décadas de declínio populacional. Atualmente, é classificada como Extinta na Natureza pela União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN) e como Criticamente em Perigo na lista brasileira de espécies ameaçadas. Sua sobrevivência depende de iniciativas que mantenham e ampliem a população sob cuidados humanos, além de ações que permitam, no futuro, o retorno dos animais ao ambiente natural.

Por causa disso, a reprodução em cativeiro é uma etapa importante para evitar o desaparecimento definitivo da espécie. Hope nasceu com 12,4 gramas e precisou de auxílio durante a eclosão (etapa de “saída” dos ovos), porque estava em uma posição difícil, além de ter atingido o limite do período de incubação. Desde então, recebe alimentação assistida e permanece sob monitoramento da equipe técnica. O grupo de ararinhas-azuis do zoológico representa aproximadamente 8,5% dos 330 indivíduos da espécie mantidos sob cuidados humanos em todo o mundo.

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O trabalho do Zoo de São Paulo começou em agosto de 2023, quando a instituição recebeu 27 ararinhas-azuis de um criadouro de Minas Gerais, a pedido do Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Aves Silvestres (Cemave), ligado ao ICMBio. Inicialmente, a transferência seria temporária, mas o zoológico decidiu estabelecer um projeto de longo prazo. Em maio de 2024, inaugurou um centro exclusivo para a espécie, construído com investimento de cerca de R$ 5 milhões. Com 900 metros quadrados e capacidade para 44 aves, o espaço reúne recintos internos e externos, salas de incubação, maternidade com controle de temperatura e iluminação e áreas para atendimento veterinário e preparo de alimentos.

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A reprodução, no entanto, não é o único desafio para recuperar a população na natureza. O ICMBio suspendeu temporariamente os esforços de reintrodução após a identificação de circovírus entre as ararinhas que haviam sido soltas. Com a pausa, o órgão passou a concentrar esforços no fortalecimento da reprodução no Brasil. Segundo o instituto, a recuperação da espécie exige a colaboração de diferentes instituições e da população de Curaçá, região de origem da ave.

A conservação também envolve a aproximação do público com a espécie e seu habitat. O zoológico desenvolve ações de educação ambiental e, desde novembro de 2024, mantém dois exemplares jovens, ainda fora da idade reprodutiva, na área de visitação como representantes da ararinha-azul. Eles participam de atividades educativas que recebem cerca de 100 mil estudantes de escolas públicas por ano. A iniciativa busca ampliar o conhecimento sobre a ave e a importância de protegê-la. Hope, por sua vez, permanece no Centro de Conservação, sob cuidados especializados.

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