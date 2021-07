Enchentes podem se tornar 14 vezes mais comuns na Europa até 2100

De acordo com um novo estudo, enchentes de grande escala como as que têm atingido a Europa podem se tornar muito mais comuns ao longo dos próximos anos. Segundo a pesquisa, existem chances de que esse tipo de evento ocorra com uma frequência 14 vezes maior até o final do século.

Publicado no periódico científico Geophysical Research Letters, o trabalho se baseou em simulações computacionais de tempestades de ritmo lento ao longo das próximas décadas. Devido à sua baixa velocidade, essas chuvas concentram-se em áreas menores e, portanto, aumentam o risco de enchentes.

Algumas das hipóteses que explicaria a ocorrência desses fenômenos são o aquecimento veloz do Ártico e as ondas de calor, que têm se tornado mais comuns pelo planeta. Em ambos os casos, a mudança climática impulsionada pela ação humana tem um grande papel.

Ainda segundo a pesquisa, os modelos indicaram que o impacto dessas enchentes abrange até mesmo as regiões frias do norte europeu. Assim, países como o Reino Unido também apresentam grandes potenciais para a incidência de tempestades lentas.

Segundo os cientistas responsáveis pelo estudo, as descobertas apontam para o fato de que tempestades lentas serão mais frequentes pela Europa. Dessa forma, eles sugerem que o artigo serve como alerta para produzir sistemas capazes de lidar com as enchentes antes que seja tarde demais.