Em posse, Luciana Santos diz que vai retomar investimentos em pesquisa

Primeira mulher titular do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos tomou posse da pasta nesta segunda-feira, 2, em Brasília. Em seu discurso, a presidente nacional do PC do B se comprometeu a retomar investimentos em pesquisa e atualizar o valor de bolsas do CNPq e Capes. “Investimentos em pesquisa não podem ser tratados como esmola”, disse ela.

Santos fez referência ao governo anterior dizendo que os recursos do Fundo Nacional de Ciência e Tecnologia tiveram uma redução de 5,5 bilhões de reais para 500 milhões de reais, o que considerou um “apagão do financiamento público”. Segundo ela, a medida provisória que contingencia o orçamento da pasta fará parte do pacote de revogações a ser editado pelo novo governo.

No discurso, ela acenou com a revalorização das universidades como espaço de conhecimento e desenvolvimento. “Não é lugar de balbúrdia”, disse ela.

A nova ministra também mencionou a quer a recuperação do Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada (Ceitec), a única fábrica de chips semicondutores no Brasil. No governo Bolsonaro, entrou para o Programa de Parcerias e Investimentos (PPI), mas não atraiu compradores e passa por um processo de liquidação – atualmente parado.

A cerimônia aconteceu às 15h30, no Auditório do MCTI, no Bloco E da Esplanada dos Ministérios. Santos sucede a Paulo César Alvim, que esteve à frente do ministério no fim do governo Jair Bolsonaro e estava presente na transmissão.

Formada em engenharia elétrica, Santos é presidente nacional do PC do B, partido ao qual está filiada desde 1987. Em 2018, foi eleita vice-governadora do Pernambuco.

Foi deputada estadual entre 1997 e 2000, e deputada federal de 2011 a 2018. Comandou a prefeitura de Olinda por 2 mandatos, de 2001 a 2008. Em 2009, fez parte do governo estadual de Eduardo Campos, do PSB, como secretária de Ciência e Tecnologia em 2009.