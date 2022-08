Documento de Galileu em posse de biblioteca americana é falso

Considerado uma das jóias da coleção da Biblioteca da Universidade de Michigan, um documento do século XVII, supostamente escrito e assinado por Galileu Galilei, não é verdadeiro. Por meio de um comunicado, a reitoria comunicou que, após uma investigação interna, concluiu-se que o papel foi forjado no início do século XX, provavelmente pelo conhecido falsificador Tobia Nicotra. O historiador Nick Wilding, da Universidade do Estado da Georgia, levantou uma série de questões sobre o documento, cujo papel traz marca d’água do século XVIII.

Supostamente escrito entre 1609 e 1610, o documento traz na metade superior o rascunho de uma carta ao Doge de Veneza, datada de 24 de agosto de 1609, com a apresentação de um telescópio recém-construído. Na metade inferior, o registro das observações das luas de Júpiter, de 7 a 15 de janeiro de 1610. A carta original é mantida no Arquivo do Estado de Veneza e as notas astronômicas fazem parte do Dossiê Sidereus Nuncius, depositado na Biblioteca Nacional Central de Florença.

O manuscrito chamou a atenção do público pela primeira vez em maio de 1934, quando a casa de leilões American Art Anderson Galleries vendeu a biblioteca do falecido Roderick Terry, um rico colecionador de papeis e primeiras edições de livros. De acordo com o catálogo do leilão, o documento havia sido autenticado pelo Cardeal Pietro Maffi (1858-1931), Arcebispo de Pisa, que comparou a folha com uma carta de autógrafo de Galileu em sua coleção.

Adquirido por Tracy McGregor, empresário de Detroit e colecionador de livros e manuscritos. Após sua morte, os curadores do Fundo McGregor legaram o manuscrito à Universidade de Michigan em 1938. Segundo a universidade, a biblioteca deve reconsiderar o lugar do documento na coleção, começando com uma atualização de seus metadados. “No futuro, pode vir a servir aos interesses de pesquisa, aprendizado e ensino na área de falsificações, falsificações e fraudes, uma disciplina atemporal que nunca foi tão relevante”, diz um comunicado.

