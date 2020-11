De luminárias a desinfetantes, cresce número de produtos anti-coronavírus

Enquanto esperamos pela vacina contra o novo coronavírus, empresas de vários tipos continuam desenvolvendo produtos que ajudam a proteger contra o SARS-CoV-2.

Um exemplo é um novo desinfetante desenvolvido pela multinacional Ambipar. Denominado Ambiclean, ele é capaz de combater totalmente a Covid 19 em superfícies por até 24 horas. O produto está sendo produzido em grande escala para chegar ao mercado.

Outro caso é o da luminária UV-C, da Philips. De acordo com a marca, o item consegue desativar 99% do vírus em uma determinada superfície em menos de uma hora, a depender do tamanho da área e tipo de objeto em questão. A luminária já está à venda no Brasil, por 1 299 reais.

Enquanto isso, no Reino Unido, alguns estudos têm apontado que o uso de enxaguantes bucais com pelo menos 0,07% de cloreto de cetilpiridínio podem contribuir para a eliminação do coronavírus, segundo testes em laboratório. Ainda assim, é preciso realizar testes em humanos para verificar se essa capacidade de combater o vírus se mantém.

Até que encontremos uma solução permanente para lidar com o SARS-CoV-2, podemos esperar cada vez mais pesquisas e lançamentos ligados a produtos que nos ajudem, pouco a pouco, a conviver com a doença.