Curto-circuito afeta rede elétrica da Estação Espacial Internacional

Um curto-circuito afetou a eletricidade da Estação Espacial Internacional (ISS) nesta segunda-feira (16). Os danos causados pela passagem de corrente elétrica acima do normal foram tão grandes que os astronautas podem ficar mais de dois meses com a disponibilidade de energia elétrica reduzida. Segundo a Nasa, para que o contratempo seja reparado, serão enviadas peças de reposição da Terra.

Apesar do problema, de acordo com a Nasa, os seis astronautas que habitam a ISS ainda têm mais setes fontes de energia na estação. Após o curto-circuito, esses sistemas foram redirecionados para manter o funcionamento dos dispositivos afetados pela passagem de corrente elétrica acima do normal.

A Nasa declarou que as peças de reposição serão enviadas à ISS por meio de um foguete terceirizado. No entanto, a agência espacial ainda não sabe qual empresa dará uma carona para os artefatos, já que as duas fornecedores da Nasa, a SpaceX e a Orbital ATK, estão com impedimentos de voar. Nos últimos meses, uma espaçonave de cada companhia fracassou. Por isso, os funcionários da agência estimam que objetos para o reparo do problema serão enviados apenas a partir de janeiro de 2016.

Essa não é a primeira vez que a Estação Espacial Internacional passa por um problema desse tipo. Em 2014, para consertar a falha na rede elétrica, os astronautas tiveram de sair da estação para fazer o reparo no exterior da ISS. No entanto, não houve a necessidade de enviar os artefatos de conserto por meio de um foguete, já que as peças estavam a bordo.

