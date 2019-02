Crosta de Mercúrio é fina como “casca de laranja”, dizem cientistas

O planeta Mercúrio tem uma crosta tão fina quanto uma “casca de laranja”, afirmam especialistas que analisaram dados obtidos pela sonda MESSENGER, da Nasa, que orbita o planeta. Cientistas de diversas instituições americanas, entre elas o Instituto de Tecnologia de Massachusetts e a Universidade da Califórnia, analisaram as informações medidas pela sonda desde que ela alcançou a órbita do planeta, há um ano.

Os dados levaram a resultados surpreendentes, tanto no interior do planeta, como em sua superfície. A partir das estimativas gravitacionais, a equipe descobriu que Mercúrio provavelmente tem um enorme núcleo rico em ferro, que compreende cerca de 85% do raio do planeta – o núcleo da Terra, em comparação, possui apenas metade de seu raio. Isso significa que o manto e a crosta de Mercúrio ocupam apenas 15%, quase tão finos quanto uma “casca de laranja”, como afirmou um cientista envolvido no projeto. Os resultados foram publicados em dois artigos na edição desta semana da revista Science.

Ao todo, foram aproximadamente 100 mil imagens e mais de quatro milhões de medições sobre a superfície de Mercúrio. Com isso, os especialistas conseguiram mapear precisamente a topografia e os campos de gravidade do astro.

Crateras mutantes – De acordo com as medidas topográficas, os pesquisadores perceberam que um grande número de crateras na superfície do planeta havia mudado de forma ao longo do tempo, inclusive a gigante Bacia Caloris, de aproximadamente 1.550 quilômetros de diâmetro. Partes do solo desta cratera estavam mais altas que sua borda, sugerindo que processos internos ocorridos no planeta após a formação das crateras podem ter deformado o terreno.

Segundo os cientistas, antes das observações de MESSENGER, a maioria dos especialistas acreditava que Mercúrio era muito semelhante à Lua, tendo resfriado muito cedo e sido um planeta morto durante a maior parte da evolução. “Agora, estamos encontrando evidências convincentes de uma dinâmica incomum no planeta, indicando que Mercúrio aparentemente foi ativo (tinha atividade geológica) por um longo tempo”, explica Maria Zuber, coautora da pesquisa.

