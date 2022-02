Covid-19: Cinco casos da sub variante da Ômicron são registrados no Brasil

Responsável por metade das infecções por Covid-19 no mundo, as subvariantes da Ômicron, BA.1 e BA.2 foram registradas em cinco pacientes no Brasil. Os dois primeiros casos foram identificados em São Paulo. O Ministério da Saúde também confirmou dois diagnósticos no Rio de Janeiro. Neste sábado, 5, foi a vez a Secretaria de Estado de Saúde de Santa Catarina constatar o primeiro caso da nova cepa.

Em nota, a SES disse que o paciente é um homem de 42 anos que mora em Florianópolis e apresentou sintomas gripais. “O município foi imediatamente comunicado, e informou que vem monitorando o caso, que cumpriu o período de isolamento preconizado, bem como está realizando monitoramento de contatos próximos”, pontuou.

Uma amostra do exame do catarinense foi encaminhada ao Laboratório de Vírus Respiratório e Sarampo do Instituto Oswaldo Cruz (Fiocruz), que confirmou a análise.

Desde o surgimento da Covid-19, centenas de subvariantes foram identificadas. Segundo os especialistas, a mutação genética do vírus é considerada normal. O problema é que a BA.2 é considerada mais transmissível, sendo capaz de infectar, inclusive, quem já se vacinou contra a doença.

Ainda não se sabe o país onde o primeiro caso das subvariantes foi registrado.