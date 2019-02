Confira as novas imagens de Plutão

1. Imagem da atmosfera de Plutão obtida pela sonda New Horizons da Nasa e divulgada nesta sexta-feira (24). Iluminado pela luz do Sol, o planeta anão é circundado por uma espécie de "neblina" que se estende por 130 quilômetros acima da superfície. zoom_out_map 1 /7 Imagem da atmosfera de Plutão obtida pela sonda New Horizons da Nasa e divulgada nesta sexta-feira (24). Iluminado pela luz do Sol, o planeta anão é circundado por uma espécie de "neblina" que se estende por 130 quilômetros acima da superfície. (NASA/JHUAPL/SwRI/Divulgação/Divulgação) Imagem da atmosfera de Plutão obtida pela sonda New Horizons da Nasa e divulgada nesta sexta-feira (24). Iluminado pela luz do Sol, o planeta anão é circundado por uma espécie de "neblina" que se estende por 130 quilômetros acima da superfície.

2. A foto é uma combinação feita com imagens obtidas pela sonda New Horizons. As cores realçam detalhes da composição e textura da superfície de Plutão.

3. A foto divulgada pela Nasa revela o gelo sobre a planície em forma de coração. A combinação entre planícies e montanhas da imagem sugere que o gelo flutuou pela superfície, semelhante ao movimento das geleiras da Terra.

4. Plutão e sua lua Charon são mostrados em suas cores naturais, em fotos feitas pela missão New Horizons, e divulgadas nesta sexta-feira (24).

5. As duas menores luas de Plutão, Nix (à esquerda) e Hydra (à direita), com cores feitas por computador. Nyx tem 42 quilômetros de comprimento e Hydra, 55 quilômetros.

6. Essa imagem revela Plutão em suas cores originais e tem resolução duas vezes maior que a última imagem do planeta anão, divulgada durante o rasante histórico. A foto foi feita com a combinação de quatro imagens tiradas pela Long Range Reconnaissance Imager (Lorri) quando a sonda New Horizons estava a 450.000 quilômetros de Plutão.

7. Esta é a imagem divulgada antes do rasante histórico, em 14/07. As imagens foram feitas a 766.000 quilômetros da superfície do planeta anão.

A equipe da missão New Horizons, responsável pelo voo histórico sobre Plutão na última semana, divulgou novas fotos do planeta-anão nesta sexta-feira (24). Os astrônomos se reuniram no Southest Research Institute, nos Estados Unidos (SwRI, na sigla em inglês), para apresentar as imagens e discutir as informações enviadas pela sonda. Detalhes sobre os elementos químicos que circundam Plutão, sua atividade geológica e até o clima do planeta anão foram analisados pelos cientistas.

Desta vez, a imagem mais impressionante revelou não a superfície, mas a atmosfera do corpo celeste: é um brilhante halo branco ao redor do planeta anão. Os cientistas descobriram que o planeta anão, além de gelado, tem ao seu redor uma “neblina” que se estende da superfície até 130 quilômetros de altura. São duas camadas, uma de 50 quilômetros de espessura e outra de 30 quilômetros.

“Meu queixo caiu no chão quando vi essa primeira imagem da atmosfera”, disse Alan Stern, líder da missão New Horizons e cientista do SwRI. “Plutão nos lembra que a exploração espacial nos traz mais do que descobertas incríveis – ela nos mostra belezas incríveis.”

Superfície gelada – De acordo com os astrofísicos, a neblina é formada quando o Sol quebra as partículas de gás metano em hidrocarbonetos mais simples, que descem em direção à superfície. O solo, formado de planícies e geleiras, revelou atividade geológica recente (em termos cósmicos, pois dever ter por volta dos 100 milhões de anos), ainda um mistério para os astrônomos.

Além das imagens, a Nasa divulgou também uma simulação de como seria o rasante sobre por duas regiões de Plutão, a Planície Sputnik (no centro da área clara em formato de coração, chamada Tombaugh Regio) e as Montanhas Hillary. Confira as imagens feitas pelo Long Range Reconnaisance Imager (Lorri), em 14 de julho, a uma distância de 77.000 quilômetros da superfície do planeta-anão:

