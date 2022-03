Comunidade científica internacional reage à invasão da Ucrânia

A comunidade científica internacional se manifestou no debate sobre a invasão da Ucrânia pela Rússia. De acordo com a revista Nature, um dos principais veículos de divulgação de estudos e pesquisas do mundo, organizações em países ocidentais cortaram financiamento e recursos envolvendo cientistas e entidades russas. Muitas declarações de repúdio também foram emitidas em favor dos ucranianos por academias nacionais de ciências e grupos de pesquisadores.

Cientistas ucranianos pressionam para que o boicote seja ampliado, especialmente para pessoas ou instituições que apoiam a política do presidente russo Vladimir Putin. O que inclui proibir artigos de autoria russa em periódicos ocidentais e a participação de pesquisadores russos em equipes de pesquisa internacionais. Integrantes do Conselho de Jovens Cientistas da Ucrânia assinaram uma carta aberta à União Europeia pedindo a suspensão de todo o financiamento e colaboração internacional com instituições russas.

A reação se estende a cientistas russos que desaprovam a invasão da Ucrânia. Uma carta assinada por mais de 5.000 pesquisadores russos condena as hostilidades. Dos signatários, 85 pessoas são membros da Academia de Ciências da Rússia, órgão federal que supervisiona grande parte da pesquisa do país. No entanto, cientistas ucranianos dizem que as ações anunciadas até agora não são suficientes. Uma carta aberta da Academia de Ciências da Escola Superior da Ucrânia pede “ações mais abrangentes” por parte de seus colegas russos.

Em uma declaração de 25 de fevereiro, a Aliança de Organizações Científicas da Alemanha disse que cortou os laços com a Rússia. Em 26 de fevereiro, a União Matemática Internacional, cancelou o Congresso Internacional de Matemáticos programado para julho, em São Petersburgo, e disse que realizará o evento de forma virtual. Em 27 de fevereiro, o ministro da Ciência do Reino Unido, George Freeman, tuitou que estava revendo o financiamento de pesquisa-inovação do governo britânico para beneficiários russos.