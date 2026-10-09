Como uma selfie no Instagram revelou espécie inédita de vitória-régia

Em 2021, uma selfie publicada no Instagram despertou a curiosidade de um cientista e levou à descoberta de uma espécie inédita de planta aquática gigante, agora nomeada Victoria colombiana. A foto em questão foi clicada pelo americano Jeremiah Harris durante um mergulho no Rio Inírida, parte da bacia do Orinoco, no leste da Colômbia. Ele posou ao lado do que acreditava ser, na época, uma Victoria amazonica – a vitória-régia mais conhecida.

Dono de um viveiro de plantas carnívoras, Harris compartilha uma série de conteúdos sobre plantas em seu perfil. Foi assim que a imagem chegou a Carlos Magdalena, horticultor e pesquisador dos Jardins Botânicos Reais de Kew, no Reino Unido.

Por conta da região geográfica, Magdalena suspeitou que pudesse estar diante de uma espécie desconhecida do gênero Victoria, parte da família Nymphaeaceae, que abriga as nenúfares (também conhecidas como ninfeias ou lírios-d’água). Ele entrou em contato com Harris e começou sua pesquisa com imagens de satélite – a planta era tão grande que podia ser vista do espaço.

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Mais tarde, contou com a colaboração da equipe do Jardim Botânico de Bogotá e de comunidades indígenas locais para realizar expedições ao longo de cinco dias na floresta tropical. Finalmente, a descoberta foi registrada em um estudo publicado nesta sexta-feira, 9, na revista Phytotaxa.

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Como resultado da busca, Magdalena também propõe o reconhecimento de uma segunda espécie, a Victoria mattogrossensis, na região do Pantanal.

O estudo afirma, ainda, que a Victoria colombiana pode já estar criticamente ameaçada de extinção. A equipe estima que existam entre 30 e 50 exemplares da planta na natureza, e já deu início a esforços para sua preservação.

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