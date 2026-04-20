Como plantas evoluíram para sobreviver à extinção há 250 milhões de anos

Com os avanços da crise climática ao redor do globo, entender como plantas sobreviveram a ambientes extremos pode ser essencial para analisar as mudanças futuras da natureza. O novo estudo da Nature Ecology and Evolution, coordenado por pesquisadores da Universidade de Leeds, descobriu como um grupo de plantas ancestrais se valeu de uma forma diferente de fotossíntese para sobreviver ao maior evento de extinção em massa da história do planeta Terra.

Durante o fim do Período Permiano e o início do período Triássico, a Terra passou por um evento extremo chamado de “A Grande Morte”, em que 90% das espécies do planeta foram eliminadas. Através de uma elevação extrema da temperatura, as florestas — antes dominadas por parentes das plantas coníferas — desapareceram e foram substituídas por um grupo de plantas menores, chamadas de licófitas. Essas plantas tinham como característica a reprodução por esporos e uma forma diferenciada de realizar sua fotossíntese frente a altas temperaturas. Essa substituição não só garantiu a sobrevivência das licófitas há 250 milhões de anos atrás, como também a dominação da superfície terrestre por elas.

Essas plantas carregavam uma técnica chamada fotossíntese CAM (referente a Crassulacean Acid Metabolism), adaptação que permite o processo essencial para esses seres mesmo em ambientes com falta de gás carbônico ou água. As licófitas, dotadas desse mecanismo, conservavam água e sobreviveram ao calor extremo ao abrirem seus estômatos — poros que gerenciam as trocas gasosas entre o meio externo e interno — durante a noite. Dessa forma, o gás carbônico era armazenado na forma de ácido málico e poderia ser usado durante o dia para a fotossíntese.

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Os pesquisadores acreditam que as licófitas podem ter sido as primeiras plantas a usarem esse mecanismo, o que revela uma inovação biológica que conseguiu manter o meio ambiente do planeta ativo, com plantas que, ao remover o carbono da atmosfera, conseguiam até combater os níveis de calor causados pela extinção.

Plantas dotadas desse mecanismo ainda existem nos dias de hoje. Consideradas parte pequena da vegetação global — ocorrem em apenas 7% desse grupo — o mecanismo CAM pode ser utilizado não só em áreas quentes e áridas como os desertos, mas também em ambientes aquáticos que detém pouca quantidade de gás carbônico.

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Para entender a sobrevivência das licófitas, os cientistas analisaram as ligações filogenéticas da planta, com o intuito de encontrar seus parentes mais próximos, como as plantas do gênero Isoete, que ainda podem ser encontradas ao redor do mundo. A partir disso, eles estudaram as assinaturas de isótopos de carbono — um tipo de “impressão” que permite verificar detalhes dos processos químicos que um item sofreu — de fósseis diversos para identificar quais eram as licófitas daquele período. Essa análise descobriu que essas plantas viveram em espaços nos quais a temperatura da superfície ultrapassava 50ºC.

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Os resultados do estudo sugerem que, sob um aquecimento futuro do planeta, plantas que detém do mecanismo CAM de fotossíntese podem se tornar muito importantes. “Se o mundo sofrer de calor extremo contínuo, comunidades de plantas podem mudar para espécies que podem tolerar altas temperaturas e estresse hídrico”, diz o coordenador da pesquisa, Dr. Zhen Xu, da Escola de Terra e Meio Ambiente da Universidade de Leeds.