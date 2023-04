Como o confinamento durante a pandemia afetou os peixes do Havaí

Em agosto de 2019, mais de 40 mil turistas tiveram a Ilha de Molokini, no Havaí, como destino preferido para a prática de snorkel e mergulho. O lockdown global desencadeado pela pandemia de Covid-19 reduziu, no ano seguinte, o número de visitantes para zero. A inédita queda no número de viajantes permitiu que um grupo de cientistas do Instituto de Ciências Marinhas da Virgínia, nos Estados Unidos, pudesse estudar os impactos do turismo para a vida marinha de forma nunca antes feita.

Molokini é uma cratera vulcânica em forma de meia lua parcialmente submersa que fica a aproximadamente 5 quilômetros de distância da costa do Maui. Seu potencial turístico fez com que a região fosse designada como área protegida em 1977, para evitar a exploração predatória. Apesar dos esforços, a ilhota recebe um número expressivo de visitantes anuais, o que causa grandes preocupações relacionadas ao impacto no ecossistema marinho local. Os resultados observados no estudo confirmam o que muitos já intuem: a presença humana por si só tem potencial de modificar as estruturas ambientais e o funcionamento dos ecossistemas.

Os biólogos conduziram pesquisas em cinco momentos distintos a fim de registrar o número de espécies da região, sua abundância, tamanho, localização e teias alimentares. Os dados recolhidos foram comparados com apontamentos feitos em estudos anteriores e posteriores ao bloqueio e permitiu diagnosticar diferenças na vida marinha causadas pela presença de turistas. Os pesquisadores observaram, por exemplo, que certas espécies de peixes que deixaram habitats mais rasos em busca de refúgio mais distantes da presença humana retornaram durante a quarentena. Esse movimento de retorno gerou uma reação em cadeia, aumentando a biomassa de peixes, que é uma medida combinada da abundância e do tamanho dos espécimes, e a proporção de predadores.

Mudanças também foram observadas no comportamento de alguns grupos. Antes do bloqueio turístico imposto pela Covid, determinados peixes desenvolveram estratégias para evitar o contato com pessoas. Alguns, por exemplo, deixavam o interior da cratera durante o pico matinal de visitas. Com o fim das excursões, eles passaram a permanecer no local.

No entanto, a reabertura de Molokini, que voltou aos níveis pré-pandêmicos em 2021, fez com que os peixes voltassem a se comportar de forma defensiva, o que é particularmente preocupante, dado que o acentuamento dessa migração coincide com a época de desova, afetando o ciclo reprodutivo de muitas espécies e causando ondulações em toda a cadeia alimentar local. A queda na abundância de peixes pode impactar diretamente na resistência e na resiliência do ecossistema como um todo.

Estas observações sugerem que o turismo na região pode estar se desenvolvendo além dos limites seguros para a vida marinha, e que são necessários mecanismos que assegurem não apenas o bem-estar de espécies de plantas e animais, como também a experiência do visitante. Isso porque a fórmula turística desenvolvida na região pode estar sendo desgastante até mesmo para os viajantes.

Um outro estudo feito em Molokini detectou que mais de dois terços dos turistas se sentiam incomodados com a lotação da região e apoiavam medidas que controlassem o número de visitantes. Os autores esperam, portanto, que o mais recente trabalho contribua para uma melhor gestão não apenas do turismo de Molokini, como também de outros habitats ameaçados pela presença humana.

